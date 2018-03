Praças passam por revitalização e viaduto ganha painel artístico

A Diretoria de Parques, Praças e Jardins dá andamento ao programa “Suzano Mais Bonita” com novas ações em espaços públicos. O setor, subordinado à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou trabalhos de conservação na praça 21 de Abril, localizada no bairro Cidade Boa Vista, e na academia ao ar livre instalada junto ao Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa. Além disso, também deu início ao projeto de revitalização do viaduto Leon Feffer, na região central.

Entre as ações estão pintura de guias e prédios públicos, corte de grama, poda de árvores e limpeza em geral das imediações. Os trabalhos foram realizados em um período de três dias com equipes da administração municipal. Na sequência, a diretoria responsável vai concentrar as atenções na praça Sol Nascente, às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Sol Nascente; na praça Padre Cícero, na Cidade Boa Vista; e no Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Colorado.

Além do trabalho de conservação desses dois locais, atualmente, está em andamento a criação de um painel em uma das pilastras do viaduto Leon Feffer, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na área central de Suzano. O mural artístico reproduz uma foto da antiga estação de trem da cidade. O entorno também receberá ações de paisagismo.

O painel faz parte do projeto "Arte Pública", da Secretaria de Cultura, que visa levar as artes plásticas a locais públicos. Aproximadamente 20 artistas colaboram com a ação e também há uma parceria com a iniciativa privada, o que acaba não gerando custos extras para a administração municipal. Os próximos espaços a serem beneficiados são a Escola Municipal Antônio Marques Figueira e o Complexo Educacional Mirambava.

Segundo o responsável pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, a expectativa é de que diversos pontos estejam prontos para as celebrações do aniversário de 69 anos de emancipação político-administrativa de Suzano. “O programa ‘Suzano Mais Bonita’ está sendo administrado com seriedade. Trabalhamos para que esses locais, bem como o Viveiro de Plantas que está sendo instalado no Parque Max Feffer, fiquem à disposição da população o mais rápido possível”, afirmou.