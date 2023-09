Prazo de inscrições para o ano letivo de 2024 termina nesta sexta

Quem fez a inscrição no ano passado, mas não efetivou a matrícula, deve realizar novamente o cadastro. No momento da inscrição, será necessária a apresentação de uma lista de documentos (mais abaixo), que incluem identificação do responsável, vínculo com a criança e também referentes à renda. A relação também inclui comprovante de adesão a programas sociais, como o Bolsa Família.

As vagas serão preenchidas conforme uma pontuação que leva em conta, entre outros critérios, a vulnerabilidade social de cada família e também o cumprimento dos prazos. Assim, se o pai ou responsável deixar de realizar a inscrição no prazo definido para essa etapa, ele deixa de somar os pontos referentes a esse critério. Até o momento, 1.935 inscrições foram registradas somando os seis grupos das faixas etárias que compreende as idades de 0 e 3 anos e de 4 a 5 anos (G1A, G1B,G2, G3, G4 e G5).

Os dados colhidos neste período de inscrições darão suporte para a pasta realizar o planejamento a ser implementado nas unidades escolares disponíveis nas regiões central, norte e sul. As informações contribuirão para a estimativa sobre os recursos destinados à execução dos serviços desenvolvidos ao longo do ano, de forma que possam ser proporcionadas as condições ideais para a oferta de ensino e a aprendizagem dos estudantes.

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o número de telefone (11) 4744-8900 (ramais 8013, 8925 e 8926) e o e-mail demanda@educ.suzano.sp.gov.br para tirar dúvidas da população. É importante salientar que as inscrições antecedem o período de matrículas, que deverá ser iniciado em novembro. Os endereços das escolas da rede municipal podem ser conferidos no link bit.ly/escolasdesuzano.

O secretário Leandro Bassini lembrou que o respeito ao prazo é um critério que pode fazer a diferença na pontuação final para a realização da matrícula.

“Nós reiteramos a importância do comparecimento às unidades da rede municipal até o dia 15 de setembro. As inscrições feitas até essa data representam uma etapa importante para todos os interessados, pois quanto mais pontos são somados, maiores são as chances de se conseguir uma vaga”, assinalou Bassini.

A Secretaria de Educação de Suzano está reforçando junto à população que o prazo de inscrições para o ano letivo de 2024 se encerra nesta sexta-feira (15/09). Conforme já havia sido divulgado em 10 de agosto, os pais e responsáveis por crianças de até 5 anos, sem matrícula na rede municipal, devem comparecer às unidades escolares até a data limite.