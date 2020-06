Prazo do Estado para entrega de leitos de hospital vence nesta terça-feira

A novela para a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano pode acabar hoje. Segundo prometido pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e pela Secretaria Estadual de Saúde, a unidade deve ser aberta hoje com oferta de leitos para pacientes com Covid-19.

A expectativa é de que, após a pandemia a unidade vire uma espécie de “hospital geral” para o atendimento da população de Suzano e de outras cidades da região.

Recentemente, em reunião com deputados, o governador confirmou a abertura do hospital para tratamento de pessoas infectadas pelo vírus. A confirmação foi realizada após o deputado Estevam Galvão (DEM) questionar sobre a situação do equipamento. O governador então disse que “até o dia 30 de junho deste ano, o hospital estará aberto para o Covid”.

Inicialmente, o Estado havia prometido 90 leitos inteiramente destinados para a doença. Entretanto, em reportagem publicada pelo DS na última sexta-feira (26), a Secretaria Estadual de Saúde não confirmou ao jornal o número de leitos que serão disponibilizados no hospital, mesmo com a insistência da reportagem, que busca a informação desde o dia 19 de junho.

De acordo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) apenas 30 leitos serão liberados no hospital. O DS entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, questionando a confirmação da abertura do hospital e dos leitos. Entretanto, até o fechamento desta edição, a pasta não nos retornou.

A Prefeitura informou que não recebeu nenhuma confirmação sobre a abertura da unidade.

Histórico

Inicialmente, a previsão para a inauguração do Hospital Estadual de Suzano, anexo ao Hospital das Clínicas, era para abril de 2016.

O prazo foi alterado para agosto do mesmo ano. No fim, a unidade acabou sendo inaugurada dois anos depois, em abril de 2018.

Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado prometeu abrir leitos para tratamento da doença no hospital, com a previsão final de abertura para hoje, 30 de junho.

Cobrança

Desde o dia 9 de junho, o DS vem publicando um selo cobrando o cumprimento da promessa da abertura dos leitos prometidos pelo governo estadual.

Caso a promessa seja cumprida, o jornal publicará o selo com a mensagem “Promessa Cumprida”. Em caso contrário, o selo então terá a mensagem “Promessa Não Cumprida”.