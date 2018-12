Prazo para adesão ao Refis 2018 termina nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (21) é o último dia para aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) da Prefeitura de Suzano. Até o momento, em média, mais de 700 pessoas buscaram diariamente o processo de renegociação, com um valor acima dos R$ 12 milhões da Dívida Ativa.

Os contribuintes que desejam aproveitar o último dia do Refis 2018 podem procurar o setor de atendimento ao cidadão localizado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), a partir das 8 horas, com entrega de senhas até as 16 horas. Quem aderir à iniciativa poderá realizar o pagamento em bancos, casas lotéricas, correspondentes bancários e no terminal de autoatendimento instalado no Centrus – o equipamento permite pagamentos com dinheiro, moedas e cartão magnético.

O programa da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças tem como principal objetivo ajudar munícipes e empresas instaladas em Suzano a quitarem dívidas desde 2013, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), com descontos de até 100% em juros e multas nos pagamentos à vista e com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. A secretaria também enviou pelos Correios milhares de correspondências denominadas “Carta de Regularização Tributária e Financeira”, contendo boleto para pagamento já com o desconto integral em parcela única.

Para Itamar Viana, chefe da pasta e idealizador do Refis 2018, este é um momento crucial para o Orçamento municipal, bem como para os contribuintes que buscam a oportunidade de quitar suas obrigações. “Os números da adesão ao programa fiscal serão fechados no final do mês, mas as prévias mostram que a população está aderindo consideravelmente ao Refis, principalmente por acreditar no retorno que os tributos estão trazendo para a comunidade. Com isso, mais secretarias municipais serão beneficiadas, com mais benefícios aos suzanenses”, afirmou o secretário.

O Centro Unificado de Serviço está localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, com abertura a partir das 8 horas. Mais informações pelo telefone 4745-2007 e no endereço http://www.suzano.sp.gov.br/web/planejamento-e-financas/refis.