Cidades

Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira

Interessados em garantir a gratuidade no transporte para as unidades escolares devem acessar o link do site da prefeitura: suzano.sp.gov.br/web/passe-livre

26 setembro 2025 - 18h26Por da Reportagem Local
Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feiraPrazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano encerrará nesta terça-feira (30/09) o período destinado ao Programa Passe Livre Estudantil deste semestre. Por isso, os interessados em garantir a gratuidade no transporte para as unidades escolares devem acessar o link suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Até o momento, a pasta registrou 2.967 solicitações para inscrição desde que o cadastro deste ciclo passou a ser disponibilizado, em 1º de julho. 

Para que o processo seja concluído da maneira correta, assim que o acesso for feito no link citado, o estudante deve clicar no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2025” e preencher os dados pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.
Todas as etapas indicadas nesta plataforma devem ser seguidas, para que a pasta possa avaliar se todos os requisitos foram preenchidos corretamente.

Após isso, o sistema gera um formulário que precisa ser impresso e levado à instituição de ensino para validação. O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada, conforme cronograma disponível no site. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

Para ter direito ao benefício, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

O atendimento presencial para dúvidas e orientações ocorre na Secretaria de Educação de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços - Centrus (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.
 

