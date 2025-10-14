Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta

A Secretaria Municipal de Educação encerra nesta quarta-feira (15/10) o prazo para envio dos documentos dos munícipes que se inscreveram para o Programa Passe Livre Estudantil e ainda não concluíram essa etapa. Nesses casos, é necessário acessar o mesmo link que foi utilizado para o cadastro, no site da Prefeitura de Suzano: suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

O processo demandava que o estudante clicasse no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2025” e preenchesse os dados pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento, o estudante precisava imprimir o formulário que é gerado pelo sistema, levando o mesmo à instituição de ensino, para validação. O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada, conforme cronograma disponível no site. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

O programa, executado em parceria com a empresa Radial Mais Transporte, tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda, promovendo inclusão e permanência escolar. Para ter direito ao benefício, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

O atendimento presencial para dúvidas e orientações ocorre na Secretaria de Educação de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços - Centrus (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.

A titular da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães, ressaltou que é importante os alunos se atentarem a todas as etapas do programa, de forma que o processo que garante a gratuidade no transporte seja concluído. “Após a realização das inscrições, é necessário o envio dos documentos necessários pelo site. O Passe Livre Estudantil contemplará os alunos que atenderem as condicionantes exigidas e que cumprirem os prazos estipulados. Temos nos mobilizado para atender todos da melhor forma possível”, declarou a secretária.