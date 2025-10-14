Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 14 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta

Munícipes que se cadastraram devem acessar o link suzano.sp.gov.br/web/passe-livre para completar o processo que garante o benefício da gratuidade

14 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quartaPrazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Educação encerra nesta quarta-feira (15/10) o prazo para envio dos documentos dos munícipes que se inscreveram para o Programa Passe Livre Estudantil e ainda não concluíram essa etapa. Nesses casos, é necessário acessar o mesmo link que foi utilizado para o cadastro, no site da Prefeitura de Suzano: suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

O processo demandava que o estudante clicasse no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2025” e preenchesse os dados pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento, o estudante precisava imprimir o formulário que é gerado pelo sistema, levando o mesmo à instituição de ensino, para validação. O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada, conforme cronograma disponível no site. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

O programa, executado em parceria com a empresa Radial Mais Transporte, tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda, promovendo inclusão e permanência escolar. Para ter direito ao benefício, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

O atendimento presencial para dúvidas e orientações ocorre na Secretaria de Educação de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços - Centrus (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.

A titular da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães, ressaltou que é importante os alunos se atentarem a todas as etapas do programa, de forma que o processo que garante a gratuidade no transporte seja concluído. “Após a realização das inscrições, é necessário o envio dos documentos necessários pelo site. O Passe Livre Estudantil contemplará os alunos que atenderem as condicionantes  exigidas e que cumprirem os prazos estipulados. Temos nos mobilizado para atender todos da melhor forma possível”, declarou a secretária.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos
Cidades

Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'
Ranking das melhores gestões do Estado

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'
Cidades

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'

OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações
Cidades

OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta
Cidades

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista
Cidades

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista