Prazo para inscrição no Passe Livre Estudantil termina neste sábado

Os estudantes interessados em solicitar o benefício devem acessar esse site e preencher os campos que exigem dados como nome completo, CPF, data de nascimento, Registro Geral de Matrícula (RGM) ou Registro do Aluno (RA), telefone, e-mail para contato, entre outros.

Até o momento, a pasta chegou à marca de 2.301 solicitações para o segundo semestre de 2023. Entre os aprovados, 1.687 são pedidos de estudantes que já utilizaram o benefício em outras edições, ao passo que 407 são oriundos de alunos inéditos.

Para ter direito ao Passe Livre, que garante a gratuidade nas linhas municipais, tanto em caso de renovação, quanto em um novo cadastro, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

O beneficiado também precisa residir a uma distância superior a dois quilômetros da instituição de ensino ou da estação ferroviária de Suzano.

Além de realizar o pedido, o site também proporciona o acesso às seções “Dúvidas Frequentes” e “Tutorial de Cadastramento”, onde é possível verificar um vídeo contendo o passo a passo para realizar a inscrição, o cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação necessária.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, proporcionar o deslocamento às unidades de ensino é fundamental para garantir um aprendizado de qualidade. “Oferecer este benefício contribui diretamente no desenvolvimento dos estudantes, de modo que eles possam aumentar sua frequência em sala de aula e, assim, ter um contato mais consistente com todos os conteúdos abordados pelos professores. Ainda é possível se inscrever e, em caso positivo, obter acesso gratuito às linhas municipais”, afirmou.

O prazo para inscrição no programa “Passe Livre Estudantil”, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Suzano em parceria com a empresa Radial Transporte, se encerra neste sábado (30/09).