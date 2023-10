Prazo para regularizar título de eleitor segue até 8 de maio de 2024

O prazo para regularizar o título de eleitor para votar na eleição municipal de 2024 se encerra no dia 8 de maio do mesmo ano. Portanto, a partir do dia 9 de maio do próximo ano, o cadastro estará fechado.

Os eleitores que vão escolher novos prefeitos e vereadores já podem consultar a situação do título de eleitor e regularizar eventual pendência com a Justiça Eleitoral nos dois cartórios eleitorais de Suzano, Zona 181ª e 415ª, localizados na rua Félix Romanos.

Os cartórios estão atendendo das 11 às 17 horas de maneira presencial ou via WhatsApp.

A chefe da zona 181ª, Imaculada Pires explica que os cidadãos podem solicitar pedido de revisão de título via WhatsApp. O contato do cartório é o (11) 94807-9027.

Atendimentos

O cartório eleitoral está emitindo o primeiro título de eleitor para adolescentes de 15 anos que vão completar 16 anos até a data da eleição (6 de outubro).

O cidadão também pode solicitar a segunda via do documento caso tenha perdido ou extraviado de forma presencialmente ou pela internet.

Os cidadãos também podem solicitar a transferência do domicílio eleitoral.

Basta ter em mãos o comprovante de residência, além do título e documento oficial com foto.

Para multas e quitações o cidadão pode regular via Título Net, autoatendimento eleitoral do TSE.

Eleição

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo final para regularizar o título é contabilizado 150 dias antes do pleito.

A data também vale para quem vai emitir a primeira via do título eleitoral.

As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro, em primeiro turno, e no dia 27 do mesmo mês, em segundo turno, onde for necessário, para a escolha de prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores.