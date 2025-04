Prazo para solicitar inclusão no Passe Livre Estudantil termina nesta quarta em Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano encerra nesta quarta-feira (30/04) as inscrições para o Passe Livre Estudantil referentes ao primeiro semestre de 2025. A iniciativa, que garante transporte gratuito aos estudantes da cidade que utilizam as linhas municipais para chegar às instituições de ensino, já recebeu 2.446 solicitações até o momento. O benefício é voltado a moradores que atendam aos critérios estabelecidos pela lei complementar nº 226, de 23 de dezembro de 2013, que criou o programa na cidade.

Mesmo com o fim do prazo de inscrições, os interessados que realizarem o cadastro até esta quarta ainda terão a possibilidade de enviar os documentos exigidos até 15 de maio, prazo estabelecido para garantir que todos os inscritos tenham tempo hábil para regularizar sua situação.

De acordo com o balanço atualizado pela pasta, das 2.446 solicitações registradas desde o início do período de inscrições, 1.996 já se qualificaram para o recebimento do benefício. O número inclui 513 novos cadastros e 1.483 pedidos de recadastramento. Ainda segundo os dados, outras 172 solicitações seguem em processo de regularização documental — ou seja, os estudantes ainda não concluíram o envio ou têm pendências para análise.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, reforçou a importância do cumprimento dos prazos e destacou o trabalho da equipe em garantir o acesso ao benefício aos estudantes que atenderem aos critérios. “As inscrições se encerram nesta quarta e os estudantes devem se apressar para não perderem essa oportunidade. Estamos comprometidos em analisar cada solicitação com atenção e liberar a gratuidade para todos que cumprirem os requisitos”, afirmou.

O Passe Livre Estudantil foi criado com o objetivo de garantir o acesso de alunos aos seus locais de estudo, especialmente os que pertencem a famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício é concedido aos estudantes que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).