Pré-candidato Guilherme Boulos participa de debate sobre democracia em Suzano

O pré-candidato à Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), participou na tarde deste sábado (9) de um debate sobre o tema “Defesa da Democracia”, no Sindicato da Construção Civil em Suzano.

Antes da iniciação do debate, o evento contou com uma plenária de homologação da nova direção do PSOL Suzano - com Leonardo Ferreira como presidente-, e o lançamento do comitê LulaLivre PSOL Suzano, seguido de atividades culturais.

Também estavam presentes outras personalidades políticas, como Silvia Ferraro (educadora e pré-candidata a Senadora do PSOL), Douglas Belchior (coordenador da Uneafro e pré-candidato a Deputado Federal do PSOL), João Paulo Rillo (pré-candidato a reeleição para Deputado Estadual do PSOL), Maurício Parisi (professor e pré-candidato a deputado federal do PCB), entre outros.

O político abordou temas como representação da mulher na política, democracia nas periferias, legalização do aborto, corte de privilégios do funcionalismo e a cobrança de dívidas de grandes empresas com o INSS, o pré-candidato à Presidência. Ainda apontou outras questões relacionadas às discussões sociais, políticas e econômicas em que o País enfrenta nos últimos tempos.

Para Boulos, que também é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a luta em defesa da democracia precisa ser constante. “Estamos passando por um momento de encruzilhada na história brasileira, no momento em que ocorre um retrocesso de direitos sociais e democráticos no País".

Além disso, o presidenciável destacou que algumas medidas precisam ser estabelecidas como a reforma tributária para a diminuição de impostos, a mudança do sistema político enfrentando a corrupção, enfrentar a dívida histórica com o povo negro, mulheres, indígenas e o movimento LGBT, além de um plebiscito para anular as medidas feitas pelo Governo de Michel Temer.

“Estamos vivendo uma crise profunda na democracia brasileira, não que a gente tenha ou tenha tido uma democracia perfeita, porém, a democracia nunca chegou nas periferias, aliás não existe nenhuma democracia de verdade, se não existir democracia econômica e social”, afirma.

Contra a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer, o pré-candidato considera que a medida aprofunda a desigualdade social.

“Uma parte do poder judiciário brasileiro sempre julgou de maneira desigual, além de querer intervir no processo eleitoral, como a injusta condenação na prisão do ex-presidente Lula (PT). Sou pré-candidato à Presidente da República pelo PSOL, e que para tomar lado e oposição nesta história, não precisa ser eleitor do Lula e do PT, basta não ser conivente com a injustiça e defender a democracia”, ressalta.