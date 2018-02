Pré-candidato Luiz Marinho visita Suzano e promete atender demandas

O ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social no governo Lula e ex-prefeito de São Bernardo do Campos, Luiz Marinho, fez nesta terça-feira (27), uma visita a Suzano e conversou com membros do diretório do PT. “Estamos em uma corrida contra o tempo no calendário (de eleições). A visita foi para conhecer as demandas de Suzano e região”, disse Marinho, que lançou sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo.

No período da tarde, ele fez visita à Redação do DS, acompanhado de membros de sua equipe e do ex-vereador Derli Dourado, o Derli do PT. Em entrevista, fez críticas ao governo tucano de Geraldo Alckmin e afirmou que pretende convencer o eleitor do Estado mostrando que o PSDB, apesar de décadas no poder, não conseguiu solucionar problemas pontuais como, por exemplo, a situação do transporte público, principalmente o ferroviário. Uma das propostas, segundo ele, é o estudo de um projeto para melhoria de expansão da malha ferroviária do Estado. “Há problemas no transporte do trem de carga, na baldeação (na Linha-11) entre Guaianases e Luz. Existe um ‘gargalho’, por exemplo, na Estação da Luz que precisa ser resolvido”, afirmou.

Outra demanda é a alça de acesso do Rodoanel, em Suzano, que, segundo Marinho, já deveria ter constato no projeto original. “Há apenas promessa do governo”, disse, afirmando também que na área de Educação, na opinião dele, existe ‘sucateamento’ na rede estadual de educação.

Marinho disse que quer se colocar como opção do eleitor - assim que for oficializada sua candidatura, possivelmente em encontro do PT, no próximo dia 24 - apostando em sua experiência administrativa dos ministérios do Trabalho e Previdência Social, além da gestões como prefeito em São Bernardo.

Marinho afirmou que está preparado para enfrentar o prefeito João Doria, que deve sair para ser candidato ao governo. “Não se pode governar por tablet e não tem competência para limpar uma praça pública”, disse criticando o prefeito da Capital. Sobre as eleições nacionais para a presidência da República, Marinho afirmou que o ‘Plano A, B, C e D do PT’ é o presidente Lula.

“Não pensamos em outro nome”, afirmou, garantindo que existe esperança na Justiça de que o ex-presidente possa conseguir disputar a eleição. “Acreditar na Justiça é democrático, mesmo com todos os defeitos que a democracia possa ter”, afirmou Marinho.