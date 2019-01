Precisando de manutenção, SP-31 aguarda obras de R$ 30,8 milhões

Precisando de manutenção e reforço na sinalização, a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) aguarda investimentos de R$ 30,8 milhões.

Esse é o valor que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) afirmou que planeja de recurso na estrada, conforme já trouxe o DS em reportagem no ano passado.

O projeto em fase de licitação contemplará os trechos entre São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Suzano.

O problema é que o projeto ainda não tem uma previsão de início.

Mesmo assim, o DER afirma que nos últimos anos, a rodovia recebeu três obras de modernização em 37,2 quilômetros, beneficiando a região com serviços de recuperação da pista, acostamentos, contenção de taludes, nova sinalização e melhorias no sistema de drenagem, totalizando investimentos de R$ 37,3 milhões.

Mesmo com as obras já realizadas, a população local ainda se mostra insatisfeita com alguns problemas na rodovia. A iluminação e falta de policiamento foram algumas das reclamações mais citadas.

O estudante Kauã Gomes, que vive no bairro Sebastião Moreira, reclama sobre a falta de iluminação. "Falta iluminação perto dos bairros em Palmeiras, oferecendo risco para os moradores", conta o estudante.

Para a vendedora Rosane de França, a segurança na rodovia deve ser reforçada. Ela afirma que assaltos são comuns na área e que um maior policiamento em prol dos moradores traria uma sensação de mais segurança para os habitantes. A doméstica Maria Soares, que também frequenta o local, reclama da falta de assistência policial na região.

O marceneiro Marcelo Siqueira, conta que atropelamentos são comuns na região, ele sugere que um semáforo próximo a Rua Sebastião Moreira poderia solucionar o problema da região. "Esta parte da rodovia costuma ser muito movimentada, a falta de um semáforo ou uma passarela próxima ao bairro colabora com o grande número de acidentes que acontecem por aqui", afirma Marcelo Siqueira.

O DER informa que a SP-31 recebe, de acordo com cronograma, serviços de conservação e manutenção, como tapa buraco, roçada, poda e limpeza. Os motoristas contam ainda com serviços de socorro mecânico e guincho por meio das viaturas da Unidade Básica de Atendimento aos usuários. O DER esclarece ainda que a responsabilidade pela implantação e manutenção da iluminação pública nas rodovias estaduais compete à Prefeitura.