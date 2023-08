Preço da carne cai. DS encontra até 25% mais barata nos açougues de Suzano

O preço da carne, em Suzano, caiu até 25%, em relação ao ano passado, de acordo com o levantamento feito pelo DS nos açougues do Centro da cidade.

Luiz Carlos, o gerente do açougue Mega Boi, afirmou que os preços vêm diminuindo bastante, principalmente nas carnes de primeira, e acontece gradativamente durante o ano. “Foi mais a carne de primeira que teve uma queda ‘brusca’. Por quilo, o contrafilé diminuiu de R$ 48 para R$ 39”. Esses números representam uma queda de 23%.

Ele explica que, com a queda, a expectativa de vendas aumenta. “A gente aposta nisso. Esse mês de julho, o contrafilé diminuiu R$ 4. Em agosto a gente espera que tenha queda, mas não temos certeza”. De acordo com Luiz, a carne era R$ 44 e, agora, é R$ 40, uma redução de 9% em um mês.

Sebastião Aparecido Guedes preferiu não revelar o nome do seu açougue, mas afirmou que, durante o ano, a queda foi em média de 25%.

“O frango é o que mais tem caído de valor, mas a carne caiu 25%. Essa queda vem acontecendo desde janeiro. O mercado está falando que a queda deve continuar acontecendo”.

De acordo com ele, o mais procurado ainda são as aves, como frango, coxa, peito, e carne suína. “Da bovina ainda sai mais da segunda, que está mais em conta. Acém, carne moída, picadinho. De primeira está começando a sair mais, porque os preços deram uma caída”.

Uma gerente de um açougue, que preferiu não identificar ambos, afirmou que os preços caíram um pouco. “Não consigo dizer precisamente quanto, mas depois do Natal, as carnes sempre abaixam. Como o movimento está baixo, os preços abaixam também”.

As carnes de primeira são as que mais abaixam, segundo ela. “O boi é um só. Quando abaixa um, abaixa no geral. As carnes nobres aumentam no fim do ano, mas depois vêm para realidade. Se o boi abaixa, abaixa tudo num geral”.

PRODUÇÃO

O Brasil deverá produzir este ano 29,6 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de aves. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e, se for confirmada, será a maior produção da série histórica.

Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, o aumento na produção de carnes vai refletir na redução de preços para os consumidores brasileiros. “Mais produto no mercado significa menor preço para os consumidores. Temos expectativa de que, para aqueles que gostam de consumir carne, possivelmente vai ter um aumento da proteína animal na mesa do povo brasileiro, especialmente o churrasco, que não é só uma comida para o nosso povo, faz parte da nossa cultura”, disse Pretto.