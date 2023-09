Preço da carne tem queda de 30% em açougues de Suzano

Em seguida vêm a alcatra (-13,46%) e o contrafilé (-11,77%). Todos os cortes do subgrupo carnes da pesquisa do IBGE tiveram queda de preço no ano. Segundo o diretor da HN Agro, Hyberville Neto, os produtores aproveitaram a valorização de preços de bezerro e gado em 2022 para aumentar a produção. Como consequência, reduziram temporariamente o abate de fêmeas para expandir a criação.

A boa safra de soja e milho também favoreceu a redução de preços. Esses grãos são utilizados para alimentar frangos e porcos. Já a principal fonte de alimento de bois são as pastagens, que têm sido beneficiadas por chuvas regulares.

No açougue Boi Forte, localizado no Jardim Revista, o preço das carnes tiveram queda de 20 à 30%. Em janeiro o contrafilé custava R$ 55,99 e o filé mignon R$ 59,99. Atualmente ambos saem por R$ 39,99.

“Quando a importação está parada há uma tendência de queda no preço das mercadorias interna”, explicou o proprietário Márcio Cruz. Apesar da queda nos primeiros oito meses do ano, há uma expectativa que volte a subir no final do ano devido a temporada sazonal .

“Agora no final de ano aumenta os preços em torno de 20 à 30% porque o consumo é maior”, destacou.

A unidade do Mega Boi, localizado no centro de Suzano, também registrou queda no preço das carnes de primeira e segunda no acumulado dos últimos oito meses. O gerente Sebastião Guedes explica que houve redução de cerca de 20% no preço das carnes. Atualmente, o corte como picanha custa R$ 55,99 e o corte filé mignon custa R$ 49,99.

“Com a queda os clientes começaram a comprar mais carne de primeira e segunda. Em maio, no Dia das Mães foi a maior procura por carne”, comentou. O gerente também projetou um aumento de até 15% no preço das carnes no final do ano. “A procura é maior nesta temporada. Neste período vivemos a lei da oferta e demanda”, contou.

Em um supermercado da região central de Suzano, que preferiu não se identificar, o contrafilé à peça à vácuo custa R$ 29,90. O quilo de coxão duro ou lagarto custa R$ 23,90. O quilo da carne carne bovina acém e paleta custa R$ 21,90.

