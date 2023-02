Preço da cesta básica em Suzano varia de R$ 68 à R$ 178

O preço das cestas básicas em Suzano segue o mesmo padrão de 2022. O valor não foi alterado nos mercados e segue uma variação de preço de R$ 68,99 à R$ 178,99 dependendo do tamanho.

Em pesquisa divulgada em 16 de janeiro pelo Procon-SP, feita em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), constatou-se que o valor da cesta básica paulistana apresentou alta de 14,62% em 2022.

Apesar disso, no supermercado Primus, da Vila Amorim, o preço da cesta ainda não sofreu alteração neste ano. O gerente Ivanilson José conta que com o preço estável as cestas estão vendendo mais do que os itens avulsos. A pequena está custando R$ 139,90 já a grande com mais itens custa R$ 178,99.

“O preço é o mesmo do ano passado. Ainda não houve alteração”, afirma.

No supermercado Comercial Esperança, havia apenas duas cestas básicas pequenas, que custavam R$ 68,99. O gerente que preferiu não se identificar conta que devido a alta demanda a maioria das cesta foram compradas. O estabelecimento já solicitou um novo carregamento de cestas.

O mercado Veran trabalha com dois modelos de cesta, por confecção própria. O primeiro modelo custa R$75,89 e contém 12 itens. O segundo modelo tem 18 itens e custa R$178,99.

Procon

O valor da cesta básica paulistana apresentou alta de 14,62% em 2022.O valor médio passou de R$ 1.088,00 em dezembro de 2021 para R$ 1.247,04 em dezembro de 2022.

Os três grupos, alimentação, higiene e limpeza, apresentaram aumento, sendo as variações acumuladas de 12,81% para Alimentação, 25,60% para Higiene e de 28,65% para os produtos do grupo Limpeza.

O grupo alimentação, em dezembro de 2021, custava R$ 947,86 e em dezembro de 2022, R$ 1.069,30. Os gastos médios com os itens de higiene eram de R$ 83,74 e aumentaram para R$ 105,18. Já os produtos do grupo limpeza custavam R$ 56,40 e aumentaram para R$ 72,56. Dos 28 alimentos pesquisados, 24 registraram alta nos valores médios.