O preço da cesta básica varia 191% nos supermercados de Suzano. O levantamento foi feito pelo DS com quatro supermercados do centro da cidade. Todos os estabelecimentos preferiram não ter o nome divulgado.

O preço mínimo de uma cesta básica custa R$ 61,50 e o maior valor encontrado pelo DS foi R$ 178,99.

Há diferença em relação às marcas e quantidade de itens. No supermercado localizado na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi houve queda de 17.65% no preço da cesta pequena com 20 itens.

Atualmente custa R$ 62.90, enquanto que no mês passado, a mesma cesta custava R$ 75,90.

No mesmo estabelecimento o preço da grande teve queda de 44.73% no mês de agosto. A cesta custava R$ 148,20 e caiu para R$ 81,90.

Em um outro supermercado da cidade, localizado na Rua Prudente de Morais, a cesta básica pequena com 11 itens sai por R$ 61,50 e a grande com 20 itens custa R$ 105,80.

De julho para agosto, o preço da cesta pequena em um supermercado da Avenida Benjamin Constant, continuou o mesmo de R$ 75,89. Neste estabelecimento há três tipos de cesta. A grande com 17 itens custa R$ 125,69 e a extra grande com 22 itens custa R$ 178,99, a mais cara encontrada pelo DS.

No supermercado localizado na Vila Urupês a cesta com 18 itens custa R$ 139,90 e a grande com 23 itens sai por R$ 178,90.