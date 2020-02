Preço da cesta básica varia até 100% em supermercados

O preço da cesta básica de alimentos varia entre R$69,90 e R$ 139,90, diferença de 100%.

Em consulta realizada pelo DS foram detectadas diferenças de preços.

Em um supermercado na região central o valor fica entorno de R$ 69,90 a pequena e, R$ 139,90 a grande.

O gerente do estabelecimento disse que são muitas demandas de cestas.

Sobram poucas unidades. Os produtos que se encontram na cesta pequena são arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, café, sal, molho de tomate, biscoito maisena e farinha de mandioca.

Em um segundo supermercado só restaram às cestas básicas grandes, no valor de R$99,90, devido ao número de unidades vendidas.

Funcionários disseram que a cesta saiu em larga escala, ajudando nas vendas de final de ano, por exemplo. Na cesta grande contem açúcar, arroz, biscoito, café, ervilha, molho de tomate, farinha de mandioca, fubá, farinha de trigo, feijão, óleo de soja, macarrão, sal, sardinha, temperos, sabonete, creme dental e leite em pó.

Em um terceiro supermercado pesquisado pelo DS é a onde se encontram os preços mais baratos das cestas.

Com a alta demanda do produto no final de ano os estoques de cestas acabaram. Não tem prazo de retorno.