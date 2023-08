Preço da gasolina sobe R$ 0,99 nas bombas e etanol tem queda de R$ 0,70

O preço da gasolina subiu R$ 0,99 nas bombas dos postos de combustíveis da região. O etanol registrou uma queda de R$ 0,70, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O DS fez um comparativo da semana do 25 junho a 1º de julho para a semana de 30 de julho a 5 de agosto. A comparação leva em conta o maior e o menor valor encontrado dos combustíveis.

Em Suzano, a gasolina subiu R$ 0,71, custando em média R$5,37 por litro. Enquanto que o etanol teve variação para baixo de R$ 0,68, preço médio de R$ 3,29 por litro.

Em Mogi, a queda foi da gasolina de R$ 0,60 no período da pesquisa do DS, segundo a ANP. O preço médio do combustível chega a R$ 5,17 por litro para os motoristas. O etanol também se manteve em queda, a média é de R$ 3,45 por litro. No período anterior, esse preço médio foi de R$ 3,69 por litro, de acordo com a ANP.

Poá registrou uma queda de R$ 0,20 no preço da gasolina. O preço médio por litro custa R$ 5,15 na cidade.

O etanol também sofreu uma queda de R$0,30, segundo a ANP. O motorista vai pagar em média R$ 3,19 por litro do combustível.

Por último, Itaquaquecetuba registrou uma queda de R$ 0,30 no preço da gasolina. O combustível custa em média R$ 5,19 na cidade. O etanol também manteve uma queda de R$ 0,39 na cidade. O preço médio por litro custa R$ 3,58 na cidade.