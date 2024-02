Preço da gasolina varia 16,2% em Suzano; postos preparam novo aumento

O preço médio da gasolina comum em Suzano manteve a estabilidade e teve uma leve queda na semana de 21 a 27 de janeiro, em comparação com o período de 14 a 20 de janeiro.

Os dados são divulgados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

De acordo com a pesquisa da ANP em nove postos da cidade, o preço médio do litro da gasolina comum foi de R$ 5,27 na última semana, uma diminuição de 0,7% em relação aos R$ 5,31 do período anterior.

Em relação aos preços máximo e mínimo, não houve alteração entre as semanas. O posto mais caro cobra R$ 5,57 pelo litro da gasolina, enquanto o mais barato tem o valor de R$ 4,79, uma variação de 16,2%. O DS conversou com Wesley Mendes, gerente do posto Vale +, localizado no Centro de Suzano.

Ele afirmou que a gasolina comum teve um aumento de 3% no posto gerido por ele. “O aumento aconteceu nesta quinta-feira (1). Foi um aumento de 20 centavos, saindo de R$ 5,29 para R$ 5,49. Ficamos três meses sem mexer, esperava que o preço fosse melhorar, mas aumentou mais”.

Wesley explicou que um aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é o principal motivo do crescimento no preço da gasolina.

Neste posto de gasolina, o gerente acredita que o valor deve aumentar ainda mais em breve. “Provavelmente vai ter aumento, infelizmente. Não sei quando, mas creio que em duas semanas deve aumentar mais”.