Preço da gasolina varia até 9,1% nos postos de Suzano

O preço do litro da gasolina varia até 9,11% nos postos de combustíveis de Suzano. O DS percorreu seis estabelecimentos de diferentes regiões da cidade e constatou que o valor maior é R$ 4,19. Já o menor é R$ 3,84. Após o anúncio de dois reajustes no fim de dezembro da gasolina - sendo o primeiro de 1,7% e o segundo de 1,9% -, a Petrobras comunicou na última quarta-feira a primeira variação do combustível em 2018: uma redução de 0,1%.

As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, "em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional", segundo a estatal. O preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis. Entre 17 e 22 de dezembro, o preço médio do litro da gasolina em Suzano estava em R$ 3,87. Na ocasião, o valor mínimo era encontrado por R$ 3,67 até no máximo R$ 4,09.

Motoristas

Os motoristas suzanenses reclamam e dizem ser um absurdo o valor do litro do combustível. Esse é o caso do lojista Eduardo Marcelo. Ele contou que abastece três vezes por semana e tem gastado cerca de R$ 150 durante esse período. "Está muito caro a gasolina. Assim está ficando cada vez mais complicado. Porém, se for avaliar, não podemos ficar sem carro. Infelizmente dependemos do governo, que faz isso com a população", lamentou.

Já o motorista Bruno Leonardo comentou que o preço do combustível está alto e que tem pesado no orçamento final do mês em casa. "Uso automóvel para passeio e principalmente para trabalho. Estou tendo um gasto terrível. Situação só piora".

Por outro lado, a auxiliar administrativa Adriana Andréia disse que driblou o preço do litro da gasolina abastecendo com etanol. "O álcool está mais em conta, mesmo que não dure tanto como a gasolina vale mais a pena", completou.