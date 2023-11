Preço das hortaliças deve ter aumento de até 120% em Suzano

O preço das hortaliças deve sofrer um reajuste de até 120% nos próximos meses. O aumento deve acontecer por uma diminuição na oferta desses produtos, que sofrem muito em períodos de altas temperaturas. A projeção foi feita pelo presidente do Sindicato dos Agricultores de Suzano, Ricardo Sato.

O presidente conta que o maior aumento deve ser em produtos como o coentro. Outras hortaliças devem ter um menor avanço nos preços. “Alface americana, repolhos e couve flor devem ter um crescimento de 70% ou mais. Produtos como coentro podem chegar e até passar de 120% de aumento”, diz.

De acordo com ele, a “tendência natural” é o aumento nos valores das hortaliças, levando em consideração que as altas temperaturas são prejudiciais a esses produtos. “As hortaliças, de modo geral, têm sua origem em um clima mais ameno, então as ondas de calor que superam 25º causam estresse hídrico, aceleração metabólica e principalmente o bloqueio no desenvolvimento das plantas”, explica.

Por conta do calor intenso que atingiu a cidade de Suzano nas últimas semanas, as hortaliças sofrem com perda de qualidade e quantidade. “De modo geral, as hortaliças folhosas sofrem com uma perda de qualidade e quantidade com o calor, pois a cultivação não atinge o padrão de consumo. Isso deixa a oferta em escassez, por simplesmente não ser possível cultivar”, conta.

Além disso, Sato espera que o aumento aconteça já nos próximos dias, sendo estendido até o início de 2024. “Em parte o aumento já se inicia nos próximos dias. Após o período festivo, somando o calor do verão com o calor intenso que aconteceu nos últimos dias, já na primeira semana do próximo ano, os preços estarão subindo até a níveis fora da razoabilidade”.

De acordo com o presidente, os produtores de Suzano têm buscado soluções e alternativas de sementes e mudas que se adequam às altas temperaturas. “Mas com a onda de calor que sofremos recentemente, o único resultado certo é que teremos pouca oferta em breve”, afirma.

As altas temperaturas causam mais prejuízos quando acontecem durante o dia. O fato de as áreas de cultivo serem mais preparadas não faz com que não existam prejuízos. “Por mais que tenham feitos melhoramentos genéticos, soluções como cultivares mais resistentes e adaptação do cultivar com espécies híbridas, o calor acima de 25º no período diurno causa uma série de resultados maléficos”, finaliza o presidente.