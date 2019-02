Preço do álcool e gasolina é mais barato em postos da região Norte de Suzano

O preço do etanol e gasolina é mais barato em postos da região Norte de Suzano. Em relação a estabelecimentos situados na região central, a variação de preços pode chegar até R$ 0,50 centavos. A pesquisa foi publicada no portal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, 14 postos de combustíveis da cidade foram objeto desse levantamento. Deste total, nove são na Região Norte e cinco estão espalhados na área central do município.

Gasolina

Três estabelecimentos vendem a gasolina mais barata da cidade: R$ 3,799. Os postos estão situados no Miguel Badra e Vila Maluf. O segundo melhor preço também está na região Norte a R$ 3,895 e R$ 3,899, nos bairros Revista e Santa Inês.

Levantamento da ANP aponta ainda que fora da região Norte do município, o motorista precisa desembolsar quase cinquenta centavos de diferença para poder abastecer o veículo com gasolina. A variação dos mais caros é de R$ 0,10 centavos: entre R$ 4,179 e R$ 4,299.

Etanol

A pesquisa também relacionou outros tipos de combustíveis, como, por exemplo, o etanol. A diferença encontrada nos postos das duas regiões é de R$ 0,40 centavos. O mais barato na Vila Maluf (R$ 2,449) e o mais caro na Vila Amorim (R$ 2,899).

Alto Tietê

Suzano continua sendo a cidade com a gasolina mais cara do Alto Tietê. Em dezembro do ano passado, o DS veiculou reportagem mostrando que o motorista precisava desembolsar R$ 4,38. Agora, o valor diminuiu para R$ 4,299. Mogi das Cruzes e Poá mantém-se empatadas, com preço de R$ 4, 199. Em seguida, vem Itaquaquecetuba, que revende a gasolina a R$ 3,999.