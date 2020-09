Preço do arroz dispara em Suzano e assusta consumidores

O preço médio do saco de cinco quilos de arroz simples subiu R$ 4,56 e o da lata de óleo, R$ 1,51 nas últimas semanas em Suzano. Trata-se dos itens que mais têm sofrido aumento nos valores, segundo gerentes de supermercados da cidade.

Os dados foram tirados de um levantamento feito pelo DS com vários supermercados de Suzano, localizados em regiões diferentes da cidade. Os valores obtidos foram somados e o total foi dividido pela quantidade de preços apurados pela reportagem.

Foi possível constatar que o preço médio do arroz – que há dois meses era de R$ 13,46 – agora é de R$ 18,20, chegando a R$ 22, dependendo da marca. Já a lata de óleo, está custando, em média, R$ 5,22 – bem mais do que os R$ 3,71 que custavam há algumas semanas.

Só que a mudança no preço ocorreu em um curto espaço de tempo, o que assustou consumidores e até mesmo gestores de supermercados. Alguns gerentes dizem que o “boom” nos preços começou há dois meses, enquanto tem gente que diz que o início do aumento nos preços foi em um tempo mais curto ainda: de 20 dias.

E é uma unanimidade entre os gerentes: a exportação dos produtos brasileiros para outros países é o principal causador desta situação. Todos os entrevistados pelo DS acreditam que o brasileiro está “pagando” pelo alimento de quem recebe itens do país.

“Venho acompanhando algumas reportagens sobre isso. Acho que o grande problema está na pandemia. Exportam muito para fora - oferta e procura. Mandam para lá e falta para nós, deixando os valores mais caros para nosso povo”, argumenta Fatima Alves, gerente do hipermercado D’avó. Ela também diz que as pessoas em home office “comem mais”, o que aumenta a procura pelos produtos. No estabelecimento, o valor médio do arroz simples – que antes girava em torno de R$ 14,90 – agora é de R$ 19,90, enquanto outras marcas mais "tops" chegam aos R$ 22.

Jaldo Ferreira, gerente do supermercado Nagumo, que fica na Avenida Brasília, diz que o aumento da cesta ocorreu de forma significativa nos últimos 20 dias. O saco de cinco quilos do arroz - que custava R$ 10,49 - agora sai por R$ 15,98 o mais barato, com valor médio de R$ 17,98. Já o óleo - que antes ficava entre R$ 3,39 e R$ 3,45 - hoje custa R$ 5,79, enquanto o mais barato, R$ 5,39. “Percebemos o aumento de todos os itens da cesta. Tivemos aumento de 2% a 3% no feijão nos últimos dois meses também. Agora, estamos mantendo estabilidade para tentar refletir a política da empresa, então seguramos o preço do arroz”, disse Ferreira.

Ele também destacou as exportações como causadoras do aumento alarmante: “Há falta do produto por conta da grande exportação. Analisando o preço do Dólar nos últimos 2 meses, vimos que só subiu. Houve muito interesse em nossa safra. Acredito que haja uma movimentação do governo e dos comerciantes para tentar controlar esses preços”, afirmou.

Falta de óleo

Para Jailson Vieira da Silva, gerente do Semar do Raffo, a situação do óleo é preocupante. Ele diz que, no momento, está difícil para conseguir comprar o item. O gerente teme que falte óleo no estabelecimento.

“Nossa orientação é limitar o óleo, porque está difícil para comprar. Acho que vai faltar, tanto que no deposito, a gente trabalhava com estoque alto, e hoje está bem reduzido”, enfatizou.

No Semar, o óleo custa algo em torno de R$ 5, mas ele diz que já ouviu casos onde o item custava até R$ 10. Já o arroz está saindo por R$ 17.