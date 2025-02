Preço do café aumenta 112%; produto é bastante procurado em padarias e supermercados de Suzano

O preço do café disparou nos supermercados de Suzano. Passou de R$ 15 para R$ 31,90, um aumento de 112% desde outubro do ano passado até agora.

O maior valor encontrado nos supermercados em Suzano foi de R$ 31,90 a preço de varejo. Um dos possíveis motivos para esse aumento é a exportação de 90% do café brasileiro, a demanda do país superou os 10% restantes e obrigou o Brasil a recomprar o produto, agora, em euro.

Nas padarias, o café continua sendo muito procurado. Uma funcionária do Tenda Atacado que preferiu não se identificar, diz que as informações dadas aos funcionários são relacionadas a matéria-prima, por exemplo. “O que falam para a gente nas reuniões é que o café aumentou por causa da matéria prima e da seca. A gente também sabe que o Brasil exportou 90% da sua produção de café, os 10% que sobraram não foram o suficiente para a demanda da população, então o país teve que comprar café a preço de euro, o que deixou bem mais caro”

O encarregado Silvano Gomes diz que em novembro de 2024 o preço estava mais barato. “Faz 1 ano que eu trabalho aqui no Tenda e me lembro de o café estar R$17 em novembro. O preço aumentou bastante, não tem muito o que fazer”.

Os consumidores também reclamam do preço alto. “Está um absurdo. Eu e minha esposa tomamos de vez em quando num café da tarde e a gente lembra que em outubro o café custava uns R$15, agora esse preço? A gente nunca fez nada para economizar com isso, mas é algo a se pensar”, disse o farmacêutico Anderson Sousa.

Mesmo quem não consome percebe a grande diferença do valor. “Eu não costumo comprar porque eu não tomo, mas deu para ver a diferença. Na internet mesmo as pessoas comentam e brincam com o fato de o preço ter aumentado tanto, é assim que o povo lida”, contou Laurinda Bezerra, auxiliar técnica de enfermagem.