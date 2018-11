Preço do gás começa a sofrer novos reajustes em Suzano

A Petrobrás anunciou na última segunda-feira, dia 5, um novo aumento no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, para as distribuidoras. O reajuste foi de 8,5% que deve ser repassado aos consumidores. Em Suzano, o efeito do aumento no bolso dos munícipes acontece conforme a renovação dos estoques das revendedoras. Em um dos estabelecimentos, o valor do botijão já subiu R$ 2, passando de R$ 67,99 para R$ 69,99, na última quinta-feira.

A atualização do preço médio no país acontece após quase quatro meses. Com o aumento, o valor vigente desde julho passa a ser de R$ 25,07 para as distribuidoras.

Neste ano, os reajustes passaram a ser trimestrais, ao contrário do que acontecia no ano passado, quando a política adotada pela estatal previa a revisão mensal dos preços. A inevitável instabilidade dos valores dificulta a fidelização de clientes. O atual reajuste não influi nos botijões industriais, que já possuem um valor elevado em comparação ao gás de uso doméstico.

Em Suzano, os comerciantes aos poucos repassam o preço aos consumidores. Na unidade de revenda da Ultragás, na Vila Nova Urupês, o botijão de 13kg passou de R$ 67,99 para R$ 69,99. O aumento efetivo deve se iniciar nos próximos dias. Ainda em pesquisa no bairro Jardim Colorado, o estabelecimento de revenda Maza Gás, que trabalha com a Gás Nacional, tinha como última oferta o botijão por R$ 57. Já na Supergásbras, o valor era de R$ 60. O aumento da porcentagem deve ser refletido, chegando à média de R$ 3 a R$ 3,50 mais caro.