Preço do gás de cozinha varia entre R$ 90 e R$ 120 no comércio de Suzano

O preço do gás de cozinha em Suzano varia entre R$ 90, o valor mais barato encontrado, e R$ 120 reais, o mais caro.

O DS procurou cinco revendedoras de gás da cidade, sendo quatro no Centro e uma na região norte.

Todas as revendedoras ouvidas informaram que houve queda de preço no gás do último mês para este.

As conveniências também disseram haver desconto para quem comprar o botijão presencialmente (ir retirar). Há também casos onde o desconto é dado para quem pagar em dinheiro.

Preço mais barato

O preço mais barato encontrado foi no Consigaz, localizado na Marginal do Una, sentido Centro. A revendedora cobra R$ 90 para quem comprar em cartão ou dinheiro, mas apenas retirada.

A conveniência não trabalha com entrega em casa. O local não registrou variação de preço nos últimos meses.

O mais caro registrado foi em uma revendedora no Parque Maria Helena, onde a entrega custa R$ 120. O local dá desconto de R$ 20 para quem for retirar o botijão.

Vila Urupês

A Jane Gás, localizada na Vila Urupês, cobra R$ 105 para pagamentos no cartão e R$ 100 no dinheiro.

Segundo funcionário da revendedora, o preço caiu de R$ 120 para R$ 105.

Na Vera Gás e Água o preço está em R$ 92 para quem retirar, e R$ 103 para entrega.

Segundo a atendente, a revendedora teve um desconto de R$ 7 do último mês para este.

Na revendedora Higashi o preço chegou até R$ 116 no último mês, mas caiu para R$ 110 na entrega e R$ 98 retirada.