Preço do litro de leite varia 21,4% em Suzano

Uma caixa de um litro de leite custa, em média, R$ 4,94 nos supermercados de Suzano, de acordo com a pesquisa feita pelo DS. A variação pode chegar a 21,4%.

O levantamento foi feito em três estabelecimentos do município e leva em consideração quatro marcas: Italac, Itambé, Parmalat e Piracanjuba. Os preços não variam entre o litro de leite integral, semidesnatado e desnatado.

O litro de Parmalat é o mais barato, custando, em média R$ 4,52.

O mais caro é o litro de Itambé, que custa R$ 5,55 em média. Italac e Piracanjuba custam, em média, R$ 4,69 e R$ 4,99, respectivamente.

O supermercado que tem os melhores preços está localizado na rua Baruel. No estabelecimento, o litro do leite custa, em média, R$ 4,64. Parmalat e Piracanjuba são os mais baratos no local, ambos precificados em R$ 4,29. Italac custa R$ 4,49 no mercado e o Itambé é o mais caro, valendo R$ 5,49.

Um supermercado que fica na rua Benjamin Constant tem o 2º menor preço médio, com a média em R$ 4,71. Italac, Itambé e Piracanjuba têm o mesmo valor: R$ 4,69, sendo o mais baixo no estabelecimento. Parmalat custa R$ 0,10 mais caro, custando R$ 4,79.

O terceiro supermercado, que tem a maior média, está na rua General Francisco Glicério. No estabelecimento, a média é R$ 5,46. Parmalat é o mais barato e custa R$ 4,49, seguido do Italac, que custa R$ 4,89. O Piracanjuba é precificado a R$ 5,99 e o mais caro é o Itambé, custando R$ 6,49 cada caixa.