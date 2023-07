Preço do pão francês varia até 57,15% nas padarias de Suzano

O quilo do pão francês, em Suzano, pode variar até 57,15%, em Suzano.

Em pesquisa do DS, um quilo de pães custa, em média, R$ 13,09, de acordo com o levantamento feito pelo DS nas padarias da cidade. A reportagem esteve em sete estabelecimentos, que preferiram não se identificar.

Uma padaria localizada na rua Rui Barbosa tem o valor mais alto por quilo entre os estabelecimentos pesquisados. Lá é cobrado R$ 15,70 por quilo, não sendo possível saber o preço de apenas um pão.

O valor mais barato está em uma padaria da rua Jeca Tatu, na Vila Urupês, onde é cobrado R$ 9,99 por quilo.

Cada pão no local tem um valor aproximado de R$ 0,65.

O valor por unidade mais barato entre as padarias pesquisadas está em um estabelecimento na rua Shiojiro Mukai, onde é cobrado, aproximadamente, R$ 0,50 por unidade do pão francês. O quilo no local custa R$ 13,00.

O maior preço por cada pão francês é de uma padaria na Avenida Brasília. O estabelecimento cobra R$ 0,80, aproximadamente. Nessa padaria, o preço do quilo do alimento custa R$ 13,99.

Outra padaria da rua Jeca Tatu está cobrando R$ 11,99 por quilo. A unidade do pão francês no local custa, aproximadamente, R$ 0,79, sendo a 2ª unidade mais cara dentre os estabelecimentos pesquisados.

Outra padaria está localizada na rua Príncipe Feliz, cobrando R$ 13,99 por cada quilo de pão. Cada unidade no local custa R$ 0,75.

Na padaria situada na Rua Benjamin Constant o movimento é grande de clientes em busca do pão francês.