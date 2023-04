Preço dos chocolates pode chegar a R$ 109 no comércio na Páscoa

Faltando uma semana para a Páscoa, a procura por ovos de chocolate segue em baixa nos comércios de Suzano. O preço do produto pode chegar a R$ 109 nas lojas.

Segundo os comerciantes, a procura é maior por barras de chocolate de 2,1 kg e acessórios para fabricar os ovos artesanais.

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas aponta que o chocolate aumentou 12% nos últimos doze meses. Uma outra pesquisa mostra que o preço do ovo de Páscoa passou de R$ 56, em média, em 2021 para R$ 65 em 2022. Aumento de 14,7%.

Na loja Miamor, apesar da alta do chocolate, os consumidores preferem comprar barras de 2,1kg do que os ovos de Páscoa. O gerente Laudo Koga explica que com a diversidade de doceiras que fabricam ovos artesanais a compra por embalagens é maior neste período.

“Nesta semana, o movimento tende a crescer para a compra dos ovos de Páscoa. A loja vai manter o estoque cheio para atender a todos”, comenta.

O preço das barras de chocolate da Garoto varia de R$ 76,99 ao leite a R$ 92,99 do chocolate branco. Enquanto que o preço dos ovos de páscoa variam de R$ 14,99 da marca Top Cau de 80 g até R$ 99 à vista o ovo de Páscoa da Ferrero Rocher de 365g.

Na Loja Americanas um ovo de 90g da marca Top Milk custa R$11,99, enquanto que o da Ferrero Rocher de 365g custa R$ 109.

Na loja Doces Imperial, o ovo mais caro é da marca Lacta de 560g de R$76. Em comparação, o da Nestlé de 185g custa R$ 38,59. As barras de 2,1 kg da Garoto ao leite custa R$69,49 e a de chocolate branco R$ 78,79. A inflação do chocolate afetou principalmente as doceiras. Elas relatam que neste ano estão trabalhando apenas com pagamento adiantado para não ter prejuízo.

"Peço para adiantarem o pagamento para não ter prejuízo depois caso o cliente desista da comprar. O material está muito caro, tanto o chocolate quanto as embalagens. Gastei cerca de R$ 300”, comenta a doceira Nicole de Souza.