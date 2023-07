Preço dos medicamentos sofre reajustes nas farmácias

A Bifarma, localizada na Rua General Francisco Glicério, no centro, teve o aumento, mas não especificou a porcentagem. Outra farmácia localizada na mesma rua preferiu não se identificar e afirmou ter tido aumento, mas sem especificar números.

A Drogaria Campeã Popular, também na General Francisco Glicério, próxima à estação, teve um aumento de aproximadamente 7,5%. Além disso, foi afirmado que esse acréscimo acontece em todo o mercado no mês de abril.

Uma drogaria, que também não quis se identificar, localizada também no centro da cidade, contou que o aumento também se deu em abril. Porém, o acréscimo foi de 5% a 8%, dependendo do medicamento.

Os medicamentos tiveram aumento no preço em algumas farmácias de Suzano. O DS conversou com quatro drogarias do município. O acréscimo aconteceu em abril e foi para correção de impostos.