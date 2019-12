Preço médio da gasolina de R$ 4,23, em Suzano, é o maior da região

Entre as quatro cidades da região (Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes), Suzano possui o preço médio da gasolina mais caro. Os motoristas que vem ou já moram no município precisam pagar R$ 4,23 pelo litro do combustível mencionado. Em seguida vem Mogi, com o valor de R$ 4,22. Posteriormente Itaquá (R$4,18) e Poá (R$4,11). Os dados estão presentes no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP).

Uma pesquisa foi realizada pela agência nos postos das cidades durante o mês passado. Em Suzano, 14 postos foram alvos da ação realizada pela ANP. O valor mínimo é de R$ 3,69 e o máximo R$ 4,49.

O município mogiano é o que mais registrou postos pesquisados em relação às demais cidades, foram 20 no total. O valor máximo da gasolina pode chegar a R$ 4,49 e o mínimo R$ 3,99.

Em Itaquá, dez postos participaram da pesquisa realizada pela ANP. A cidade registrou como preço máximo da gasolina, R$ 4,29 por litro e, como mínimo, R$ 4,07.

O município poaense teve nove postos participantes da ação. Poá, em comparação com as outras três cidades da região, tem o preço médio mais barato (R$4,11) da gasolina. O valor máximo do combustível chega a R$ 4,39 e o mínimo a R$ 3,87.

As demais cidades do Alto Tietê (Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Guararema, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis) não tiveram postos alvos da pesquisa feita pela ANP.