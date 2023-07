Preço médio da gasolina é de R$ 5,43; valor mais caro chega a R$ 5,99 na região

O preço médio da gasolina comum em quatro cidades do Alto Tietê está em R$ 5,43, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor mais caro é de R$ 5,99 e o mais barato, R$ 4,69, ambos em Mogi das Cruzes. A variação é de 27,7%. Os dados foram colhidos na semana passada nas cidades de Itaquá, Mogi, Poá e Suzano. Os demais municípios não aparecem na planilha.

O DS também levantou com a ANP o preço médio da gasolina aditivada nessas quatro cidades, que está em R$ 5,74, e do etanol, que foi de R$ 3,78.

Gasolina comum

A gasolina comum é um dos combustíveis mais utilizados entre os veículos. A ANP divulga a média de preço do combustível em cada cidade. A maior foi registrada em Suzano, com preço em R$ 5,47. O menor preço registrado na cidade foi de R$ 4,99 e o mais caro foi R$ 5,68. Foram nove postos analisados.

Em Itaquá foi a segunda maior média para este combustível: R$ 5,46. O menor preço registrado foi de R$ 4,47 e o maior de R$ 5,97. A ANP analisou dez postos na cidade. Mogi das Cruzes é a terceira dentre as quatro cidades com a maior média de preço da gasolina comum: R$ 5,39. Os preços na cidade variam de R$ 4,69 a R$ 5,99. Foram 17 postos na cidade analisados.

Por fim Poá aparece com média de R$ 5,38, variando de R$ 4,79 a R$ 5,89.

Gasolina aditivada

A gasolina aditivada é mais cara do que a comum, devido a aditivos presentes nela, e com isso é menos utilizada entre os motoristas. Segundo a ANP, a maior média foi registrada em Itaquá, com preço em R$ 5,84. O menor preço registrado na cidade foi de R$ 5,29 e o mais caro foi R$ 6,97. Foram nove postos analisados.

Mogi e Poá ficaram empatadas, registrando média de preços igual: R$ 5,74. Em Mogi o menor preço registrado foi de R$ 5,09 e o maior de R$ 6,49. A ANP analisou 13 postos na cidade. Já em Poá o preço variou de R$ 5,35 a R$ 6,39.

Por fim, Suzano teve a menor média para este combustível, com preço em R$ 5,65. O preço variou de R$ 5,09 a R$ 6,04.

Etanol

A etanol é um também é um dos combustíveis mais utilizados entre os veículos devido seu preço mais em conta comparado a gasolina. Segundo a ANP, a maior média foi registrada em Suzano e Itaquá, com preço médio igual de R$ 3,81. Em Suzano o menor preço registrado foi de R$ 3,49 e o mais caro foi R$ 3,98. Foram nove postos analisados. Já em Itaquá o preço variou de R$ 3,14 a R$ 4,39.

Mogi aparece em terceiro com média de R$ 3,78, com preço variando de R$ 3,19 e R$ 3,99. Por fim, Poá aparece com média de R$ 3,70.