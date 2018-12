Preço médio da gasolina em Suzano é o mais caro da região

Suzano tem o preço médio da gasolina mais caro da região. O motorista que trabalha ou visita a cidade precisa desembolsar R$ 4,38. O segundo valor mais alto é o de Itaquaquecetuba, com R$ 4,36. Em seguida, vem Mogi das Cruzes (R$ 4,34) e Poá (R$ 4,24). Os dados se referem ao mês de novembro e estão disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para chegar ao preço médio da gasolina vendida na Cidade das Flores, a agência nacional fez a pesquisa em 42 postos de combustíveis. O levantamento é realizado de forma semanal. Ou seja, técnicos vão aos estabelecimentos consultar os valores solicitados nas bombas.

A ANP também revela que o valor mínimo da gasolina encontrada na cidade é de R$ 3,99, número semelhante ao de Itaquá. Já o valor máximo é de R$ 4,69, o mesmo encontrado em postos de combustíveis de Mogi das Cruzes.

Nos últimos anos, os frequentes aumentos no preço da gasolina provocaram uma elevação demasiada na cidade. Em 2013, o motorista pagava, em média, R$ 2,80 por litro. Hoje, o valor subiu para R$ 4,38, o que representa um aumento de 56,43%.

Alternativa mais barata

E, devido a esta elevação nos preços, a válvula de escape de boa parte de motoristas donos de carros Flex (gasolina e álcool) foi o de preencher o tanque usando etanol.

Desta vez, o município suzanense aparece timidamente como a cidade com o combustível mais barato da região. O preço médio do álcool na cidade é de R$ 2,75. Em Itaquá, Poá e Mogi, a média cobrada é de R$ 2,76.

Já em relação ao valor máximo encontrado, Suzano aparece em segundo lugar, empatado com Mogi. Em ambos os municípios, os postos de combustíveis vendem o etanol em até R$ 2,99. O mais caro é em Poá, que o valor é de R$ 3,09.

Pesquisa

Segundo a agência nacional, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC) abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, óleo diesel S-10, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP - botijão de 13 quilos).

A reportagem filtrou os dados de municípios de todo o Estado de São Paulo. As demais cidades do Alto Tietê não tiveram postos pesquisados para formalizar o levantamento.