Preço médio da Zona Azul é de R$ 2,87; são mais de 4,1 mil vagas

As cidades do Alto Tietê somam mais de 4.170 vagas da Zona Azul com uma média com cerca de R$ 2,87 por tarifa.

Recentemente, Poá reduziu o valor de R$ 3 para R$ 2,50. A Prefeitura de Guararema informou que o serviço está suspenso no município e não há previsão de retorno. As demais cidades variam no valor das tarifas e não possuem previsão de aumento de vagas.

A prefeitura de Poá retirou o decreto que colocava o valor da Zona Azul em R$ 3. Agora, o motorista que utilizar as vagas de estacionamento rotativo pagará R$ 2,50. O prefeito Saulo Souza foi quem anunciou a redução.

“Iniciamos a nossa gestão com uma tarifa abusiva e buscamos todas as medidas para a redução do valor. Entendemos a necessidade do estacionamento rotativo, pois sem ele, o nosso comércio é prejudicado com veículos de pessoas, até mesmo de outras cidades, que utilizam as vagas durante todo o dia, enquanto trabalham ou estudam na capital, o que não e´ justo”, destacou o prefeito no site da prefeitura.

Segundo a prefeitura de Guararema, o estacionamento rotativo do município está suspenso desde o dia 10 de fevereiro e não há previsão do retorno deste serviço. Vale ressaltar que os créditos adquiridos pelos habitantes por meio do aplicativo Vaga Legal serão reembolsados. No entanto, o estorno só acontecerá após a comprovação dos dados e não é possível fazer a solicitação em nome de terceiros.

Em Suzano, o valor da Zona Azul é de R$ 2. O tempo de uso é de uma ou duas horas dependendo do trecho da via onde a vaga está, conforme indicado na placa de sinalização. Além disso, Suzano possui 307.364 mil cidadãos e estão disponíveis 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo e não há previsão para a ampliação de vagas no momento.

Custando R$ 3 por até duas horas, a cidade de Mogi das Cruzes disponibiliza 1.513 vagas de estacionamento controlado. Trata-se aqui de 451.505 mogianos, e, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, qualquer alteração no número de vagas deve ser precedida por estudos técnicos de viabilidade. Além disso, o valor da Zona Azul varia de acordo com o tempo de estacionamento escolhido pelo usuário, iniciando-se com R$ 0,75 e subindo esse valor a cada 30 minutos.

Em Itaquaquecetuba, as tarifas também variam de acordo com o tempo de estacionamento. De início, para o período mínimo de 30 minutos, o valor cobrado é de R$ 1, e é possível regularizar o uso em até 2 horas por R$ 4. Sabendo que a cidade possui 321.854 mil habitantes, são disponibilizadas 757 vagas para o estacionamento rotativo atualmente. Contudo, a Secretaria de Mobilidade Urbana está elaborando estudos de viabilidade para expandir esse número.