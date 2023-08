Preços da gasolina e do diesel ficam mais caros no Alto Tietê

O anúncio da Petrobras sobre o reajuste dos preços da gasolina e do diesel já pode ser sentido nas cidades do Alto Tietê. O combustível está, ao menos, 16% mais caro, na média.

A gasolina A - produzida pelas refinarias de petróleo e entregue diretamente às distribuidoras - teve o preço médio aumentado em R$ 0,41 por litro. O aumento é de cerca de 16%.

O preço da gasolina nas cidades da região ultrapassa de longe os R$ 5 e deve aumentar mais.

Para o diesel, a Petrobras aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%.

Levando em consideração a mistura obrigatória de 88% de diesel A - produzido nas refinarias - e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,34 a cada litro.

O balanço mostrou que o valor médio do produto passou para até R$ 5,53.

No caso do diesel, o preço também registrou elevação, mas pela segunda semana seguida. O valor médio do litro passou de R$ 4,94 para R$ 5.