Preços de cesta básica em Suzano podem variar até R$169,90

Os supermercados de Suzano vendem cestas básicas com preço médio de R$ 104,79 em 2025.

O DS pesquisou 4 mercados da cidade e, conforme os preços, gerou uma média de R$ 132,26 para cestas grandes e R$ 77,32 para cestas pequenas. O produto é uma opção para suprir a necessidade alimentar de uma família e é muito usado em doações.

Dentro de uma cesta básica, existem alimentos que não podem faltar: arroz, feijão, sal, açúcar, café, molho de tomate, óleo e macarrão. Nos mercados, o menor preço encontrado, para uma cesta pequena contendo esses produtos, é de R$ 62,90, enquanto o maior chega a R$ 89,90. Além disso, cestas maiores podem variar de R$107,90 para até R$169,90. Os valores deixam os consumidores em alerta para gastar pouco e ainda sim conseguir comprar o necessário.

O representante, Marcelo Silva, comentou em um dos estabelecimentos que esse é o preço esperado para a cidade. “Na verdade, eu faço pesquisas em outros mercados daqui e o preço está caro, mas está na média. Se a gente compara com anos anteriores, dá até para dizer que baixou”, reflete.

No entanto, para a bordadeira, Monique Cristina Silva, os preços estão altos e dificultam as compras. “Eu compro regularmente, tenho que cuidar das coisas em casa e vi que as coisas aumentaram muito. Tudo um absurdo!”, preocupada, adicionou que: “tudo está caro, e uma criança pequena ainda gera ainda mais gastos”.