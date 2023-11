Prédio de hospital é construído; obra segue para adequar ruas

O prédio que abrigará o Hospital Federal de Suzano já está construído e, neste momento, os serviços se concentram nas adequações das guias e sarjetas do viário externo do local, que fica no novo trecho da rua Sete de Setembro, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

As informações são da Secretaria de Saúde de Suzano.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre de 2024.

No geral, as obras chegaram a 40% de conclusão, de acordo com a Prefeitura. Ainda segundo a administração, os trabalhos devem se estender até o segundo semestre de 2024.

O Hospital Federal de Suzano contará com pronto-socorro infantil e adulto, além de um setor de ortopedia.

A população de Suzano vê a construção do Hospital Federal com expectativa. Andréia Fátima dos Santos, que mora próxima à obra do hospital, destacou a importância do novo equipamento, dizendo ser essencial o cuidado com a saúde da população.

“Faz muito bem ter um hospital aqui. Muito importante cuidar da saúde de todos. Muita gente está com problemas de saúde, principalmente as crianças e os idosos, ainda mais depois da pandemia. A gente também não sabe se vai vir outras doenças ou não. Mas é muito importante, ter um hospital para ajudar a Santa Casa vale muito. Quanto mais hospitais, melhor”, opina.

Uma mulher, que preferiu não se identificar e também mora perto do hospital, afirmou que o equipamento é muito importante. Na visão dela, saúde é prioridade e a Santa Casa de Misericórdia da cidade não tem estrutura para atender todos os munícipes.“Vai ser ótimo, porque a Santa Casa não tem condições de atender todo mundo. É muito importante para Suzano, fica em uma localização boa, bem perto do centro. É necessário, vai ser maravilhoso. Suzano está precisando demais, porque teve a pandemia e a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. É muito bom um lugar que a pessoa possa ter um acompanhamento com uma boa estrutura que possa acolher todo mundo. Esse hospital veio na hora certa”.