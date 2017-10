Prédios abandonados prejudicam investimentos e negociações imobiliárias

A Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) apontou que a situação de abandono nos prédios da região central da cidade inibe investimentos no município. Em entrevista ao DS, o presidente da Acoris, Ademilson Alves Bernardes, destacou a importância de se preservar a manutenção dos espaços destinados à venda e aluguel.

Segundo ele, as condições dos imóveis disponíveis dão a 'estética' da cidade. "Para se fechar qualquer negócio, a vizinhança é levada em consideração. Ninguém quer se instalar ao lado de um terreno todo pichado. Eu creio que, com certeza, isso inibe o investimento do consumidor porque o espaço dá margem a ser frequentado por pessoas em situação de rua e usuário de drogas. É o tipo de coisa que interfere na fluência da procura, tanto para abrir comércios como para residências", disse.

"O prédio tem dono. O proprietário que quer vender ou locar o espaço tem que preservar a manutenção. Dar 'cara' ao negócio porque a depredação desvaloriza".

Quanto às construções inativas, abandonadas e sem nenhuma identificação de proprietário ou imobiliária, no ponto de vista do presidente, cabe à administração municipal tomar providências. "Acho que a Prefeitura deveria autuar com multas esse tipo de atitude. É preciso tomar medidas cabíveis aos proprietários que não mantém os terrenos limpos".