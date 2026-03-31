Prefeita de Ferraz se reúne com secretariado para apresentar novo projeto

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, se reuniu na manhã desta terça-feira (31) com o secretariado para avaliar os resultados do mês de março e dar início a um novo projeto para a cidade. Em suas redes sociais, ela informou a novidade deverá ser divulgada nos próximos dias.

Priscila afirmou ainda que a gestão conquistou, nos últimos dias, marcos importantes para Ferraz. Alguns exemplos são a premiação do Selo Ouro do Ministério da Educação pelo segundo ano consecutivo, a redução na fila de cirurgias de catarata, o início do Programa Operação Trabalho (POT), a entrega do prédio da nova Câmara Municipal, além de diversas obras que estão acontecendo em vários bairros da cidade.