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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Ferraz

Prefeita de Ferraz se reúne com secretariado para apresentar novo projeto

Novidade deverá ser divulgada nos próximos dias

31 março 2026 - 14h08Por da Reportagem Local
Prefeita de Ferraz se reúne com secretariado para apresentar novo projetoPrefeita de Ferraz se reúne com secretariado para apresentar novo projeto - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, se reuniu na manhã desta terça-feira (31) com o secretariado para avaliar os resultados do mês de março e dar início a um novo projeto para a cidade. Em suas redes sociais, ela informou a novidade deverá ser divulgada nos próximos dias.

Priscila afirmou ainda que a gestão conquistou, nos últimos dias, marcos importantes para Ferraz. Alguns exemplos são a premiação do Selo Ouro do Ministério da Educação pelo segundo ano consecutivo, a redução na fila de cirurgias de catarata, o início do Programa Operação Trabalho (POT), a entrega do prédio da nova Câmara Municipal, além de diversas obras que estão acontecendo em vários bairros da cidade.

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