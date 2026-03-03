Prefeita Mara Bertaiolli anuncia Eliana Mangini como nova secretária de Cultura

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou, nesta segunda-feira (02/03), a nova secretária municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. A professora Eliana Aparecida Prado Mangini assume a pasta com a missão de fortalecer as políticas culturais, ampliar o diálogo com o setor artístico e avançar na valorização do patrimônio histórico e das expressões culturais da cidade.

Eliana substitui Guilherme Dela Plata, que solicitou exoneração do cargo por motivos pessoais, na última sexta-feira (27/02).

Ao anunciar a nova titular da pasta, a prefeita destacou a confiança na experiência e na capacidade de diálogo da gestora. “Tenho plena confiança de que fará um trabalho técnico, responsável e próximo da classe artística, fortalecendo ainda mais a cultura de Mogi”, afirmou Mara Bertaiolli.

Com especialização em meio ambiente e ampla experiência na gestão pública, Eliana construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento e pela atuação estratégica em diferentes áreas da administração municipal. Entre 2001 e 2008, foi diretora na Secretaria de Assistência Social; de 2009 a 2013, atuou na Secretaria de Cultura, sendo de 2011 a 2012 como adjunta; de 2013 a 2016, esteve à frente da Secretaria de Assistência Social; em 2017 e 2018, foi diretora da Merenda Escolar; entre 2019 e 2020, ocupou o cargo de secretária-adjunta na Secretaria de Gestão Pública. De 2021 a 2025, atuou no município de Arujá como secretária-adjunta de Gestão Pública.

Em sua passagem anterior pela Cultura em Mogi, participou ativamente dos conselhos municipais, contribuindo para importantes avanços na área, como ações de preservação do patrimônio histórico e processos de tombamento de imóveis, entre eles o Theatro Vasques, um dos principais símbolos culturais da cidade.

Ao assumir o novo desafio, Eliana destacou que pretende aprofundar o estudo do Plano de Governo da prefeita, construído a partir do diálogo com o universo cultural do município, além de dar continuidade aos projetos em andamento e criar novos espaços de valorização e fomento à cultura.

“Mogi é uma cidade que tem uma expressão cultural relevante e um patrimônio histórico para preservar, que é algo que demanda muito trabalho. A população também anseia e demanda ações e projetos culturais e espera que façamos a diferença. É um desafio que estamos abraçando para entregar para a cidade”, afirmou a nova secretária.

Entre as prioridades da gestão estão o fortalecimento do diálogo com artistas e produtores culturais, a construção coletiva de políticas públicas e a ampliação de oportunidades para o setor, consolidando a cultura como instrumento de desenvolvimento social e econômico.

A Secretaria Municipal de Cultura seguirá contando com a experiência da secretária-adjunta Teresa Christina Vaz, que permanece no cargo e soma mais de 25 anos de atuação na área cultural da Prefeitura, garantindo continuidade administrativa e técnica às ações da pasta.