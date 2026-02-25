Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 25 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito acompanha início da operação do novo caminhão varredeira

Equipamento é utilizado principalmente durante a noite e a madrugada e vem para incrementar força-tarefa que mobiliza mais de cem máquinas em Suzano

25 fevereiro 2026 - 18h34Por Da Agência Brasil
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi acompanhou, na noite desta terça-feira (24/02), o início da operação do novo caminhão varredeira que passa a integrar a frota da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. Ao lado do chefe da pasta, Samuel Oliveira, o chefe do Executivo esteve nas ruas por volta das 22 horas para conferir de perto o funcionamento da novidade, que passou a reforçar o “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”.

A máquina especializada chega para ampliar a capacidade operacional do município, que já conta com mais de cem equipamentos dedicados aos serviços de zeladoria. O caminhão varredeira realizará a limpeza mecanizada de ruas, avenidas e vias de grande circulação, utilizando escovas laterais e centrais, além de sistema de sucção capaz de recolher lixo, folhas e detritos acumulados nas sarjetas.

Durante a vistoria noturna, o prefeito destacou a importância do investimento em tecnologia para qualificar os serviços públicos. “Estamos trabalhando com muitas máquinas, muitos colaboradores e muita tecnologia para qualificar a zeladoria na cidade, buscando aumentar a produtividade e alcançar cada vez mais bairros. Esse caminhão vai atuar durante toda a noite e a madrugada, garantindo que Suzano amanheça limpa e organizada”, afirmou.

A operação foi definida estrategicamente para garantir maior efetividade, especialmente em vias de intenso fluxo de veículos. Na noite desta terça-feira, o caminhão varredeira passou pela avenida Mogi das Cruzes, viaduto Leon Feffer e outros corredores viários das regiões central e norte. Com atuação também no período da manhã e início da tarde, o equipamento amplia o alcance da força-tarefa e evita interferências no trânsito nos horários de pico.

O caminhão tem capacidade de recolher até 3,85 toneladas de resíduos por dia, varrendo e aspirando simultaneamente. Outro diferencial é o sistema de controle de poeira, com bicos de aspersão de água que evitam a dispersão de partículas durante a limpeza, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a redução de problemas respiratórios e alérgenos.

De acordo com o secretário Samuel Oliveira, a chegada do equipamento representa um avanço significativo na política de zeladoria do município. “Estamos modernizando a estrutura da secretaria e investindo em tecnologia para dar mais agilidade e eficiência aos serviços. A varrição mecanizada melhora a higiene pública, reduz riscos de doenças como a leptospirose e também diminui a exposição dos nossos servidores em vias de alta velocidade, aumentando a segurança das equipes”, ressaltou o chefe da pasta.

O reforço integra o megamutirão iniciado na segunda-feira (23/02), que mobiliza equipes em todas as regiões da cidade com serviços de varrição, capinação, roçagem, manutenção de iluminação pública, pintura e operações “Cata-Treco” e “Tapa-Buraco”. Segundo o prefeito, o acompanhamento presencial do início da equipamento reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua da cidade. "Estamos investindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Uma cidade limpa e bem cuidada é reflexo de respeito com a população. Seguiremos presentes nas ruas, acompanhando de perto cada ação, porque nosso compromisso é manter Suzano organizada, segura e cada vez melhor para todos”, concluiu Pedro Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social e Assistência reúnem associações no Cineteatro e reforçam parcerias em Suzano
Cidades

Fundo Social e Assistência reúnem associações no Cineteatro e reforçam parcerias em Suzano

Saspe recebe curso gratuito de especialização em hospitalidade
Oportunidade

Saspe recebe curso gratuito de especialização em hospitalidade

Suzano solicita apoio do deputado Marcio Alvino para ampliação da Central de Interpretação de Libras
Cidades

Suzano solicita apoio do deputado Marcio Alvino para ampliação da Central de Interpretação de Libras

Saresp 2025: escolas estaduais do Alto Tietê avançam no Ensino Fundamental
Educação

Saresp 2025: escolas estaduais do Alto Tietê avançam no Ensino Fundamental

Secretário apresenta demandas de Suzano em reunião no Ministério das Comunicações
Cidades

Secretário apresenta demandas de Suzano em reunião no Ministério das Comunicações

Fundo Social de Ferraz ajuda famílias ferrazenses com entrega de cestas básicas e roupas
Cidades

Fundo Social de Ferraz ajuda famílias ferrazenses com entrega de cestas básicas e roupas