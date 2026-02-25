Prefeito acompanha início da operação do novo caminhão varredeira

O prefeito Pedro Ishi acompanhou, na noite desta terça-feira (24/02), o início da operação do novo caminhão varredeira que passa a integrar a frota da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. Ao lado do chefe da pasta, Samuel Oliveira, o chefe do Executivo esteve nas ruas por volta das 22 horas para conferir de perto o funcionamento da novidade, que passou a reforçar o “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”.

A máquina especializada chega para ampliar a capacidade operacional do município, que já conta com mais de cem equipamentos dedicados aos serviços de zeladoria. O caminhão varredeira realizará a limpeza mecanizada de ruas, avenidas e vias de grande circulação, utilizando escovas laterais e centrais, além de sistema de sucção capaz de recolher lixo, folhas e detritos acumulados nas sarjetas.

Durante a vistoria noturna, o prefeito destacou a importância do investimento em tecnologia para qualificar os serviços públicos. “Estamos trabalhando com muitas máquinas, muitos colaboradores e muita tecnologia para qualificar a zeladoria na cidade, buscando aumentar a produtividade e alcançar cada vez mais bairros. Esse caminhão vai atuar durante toda a noite e a madrugada, garantindo que Suzano amanheça limpa e organizada”, afirmou.

A operação foi definida estrategicamente para garantir maior efetividade, especialmente em vias de intenso fluxo de veículos. Na noite desta terça-feira, o caminhão varredeira passou pela avenida Mogi das Cruzes, viaduto Leon Feffer e outros corredores viários das regiões central e norte. Com atuação também no período da manhã e início da tarde, o equipamento amplia o alcance da força-tarefa e evita interferências no trânsito nos horários de pico.

O caminhão tem capacidade de recolher até 3,85 toneladas de resíduos por dia, varrendo e aspirando simultaneamente. Outro diferencial é o sistema de controle de poeira, com bicos de aspersão de água que evitam a dispersão de partículas durante a limpeza, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a redução de problemas respiratórios e alérgenos.

De acordo com o secretário Samuel Oliveira, a chegada do equipamento representa um avanço significativo na política de zeladoria do município. “Estamos modernizando a estrutura da secretaria e investindo em tecnologia para dar mais agilidade e eficiência aos serviços. A varrição mecanizada melhora a higiene pública, reduz riscos de doenças como a leptospirose e também diminui a exposição dos nossos servidores em vias de alta velocidade, aumentando a segurança das equipes”, ressaltou o chefe da pasta.

O reforço integra o megamutirão iniciado na segunda-feira (23/02), que mobiliza equipes em todas as regiões da cidade com serviços de varrição, capinação, roçagem, manutenção de iluminação pública, pintura e operações “Cata-Treco” e “Tapa-Buraco”. Segundo o prefeito, o acompanhamento presencial do início da equipamento reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua da cidade. "Estamos investindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Uma cidade limpa e bem cuidada é reflexo de respeito com a população. Seguiremos presentes nas ruas, acompanhando de perto cada ação, porque nosso compromisso é manter Suzano organizada, segura e cada vez melhor para todos”, concluiu Pedro Ishi.