Prefeito acompanha início de cursos no Centro de Convivência da Melhor Idade

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul, participaram nesta terça-feira (18/02) da abertura das atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. Eles acompanharam de perto as primeiras aulas dos cursos de alfabetização e de crochê oferecidos gratuitamente para a população com 55 anos ou mais.

Com mais de 200 suzanenses já inscritos, o CCMI iniciou oficialmente suas atividades, promovendo inclusão, aprendizado e socialização para a terceira idade. Além das aulas que foram visitadas pelo prefeito e pela primeira-dama, o centro oferece mais 15 cursos: karaokê; coral; Reiki; violão; tricô; xadrez e dama; dança sênior; dança iniciante; dança de salão; bordado; artesanato; teatro; pedraria; jiu-jitsu; e pintura em tecido.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade celebrou o início das atividades e compartilhou sua emoção ao ver os alunos tão engajados. “Foi lindo ver a alegria nos olhos de cada participante. Estar ali, vivenciando esse momento, reforça a importância desse espaço na vida deles. O Centro de Convivência é um lugar onde cada pessoa encontra acolhimento, faz novas amizades e descobre talentos que, muitas vezes, estavam adormecidos. Estou muito feliz de fazer parte disso tudo”, afirmou a primeira-dama.

Para o prefeito Pedro Ishi, o Centro de Convivência desempenha um papel fundamental na promoção da qualidade de vida dos idosos de Suzano. “Esse espaço é mais do que um local de aprendizado. Ele fortalece vínculos, promove a autoestima e dá novas oportunidades para os nossos idosos se sentirem parte ativa da sociedade. A melhor idade tem muito a ensinar e também a aprender, e o CCMI é um grande aliado nesse processo. Por isso, também destaco o papel fundamental do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi para a oferta desse equipamento à população”, destacou.

Os munícipes interessados em saber mais sobre os cursos oferecidos e o cronograma de atividades do CCMI podem entrar em contato pelo telefone (11) 4747-8064 ou comparecer presencialmente na sede do centro, localizada na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro da cidade.