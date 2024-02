Prefeito acompanha obra de loja que vai gerar até 400 empregos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi visitou nesta quarta-feira (22/02) as obras da unidade de Suzano da Obramax, que está sendo instalada às margens da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no bairro Vila Amorim. Ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o chefe do Poder Executivo pôde observar de perto os avanços na construção da loja, que será a primeira do Alto Tietê, e conversou com os responsáveis sobre os impactos positivos que ela trará para a economia do município.

O empreendimento focado no mercado de materiais para construção está sendo levantado em um terreno de 35 mil metros quadrados (m²), contando com uma área construída de 18 mil m². A unidade vai gerar até 400 empregos e disponibilizar mais de 16 mil produtos em materiais básicos, esquadrias e marcenaria, iluminação e climatização, elétrica e hidráulica, ferragens, pintura, cerâmica, ferramentas, banheiros e cozinhas, entre outros. A construção do empreendimento está sendo realizada pela Consul Engenharia e a previsão de conclusão é entre o final de junho e o início de julho.

O secretário destacou a mudança que a Obramax vai trazer para Suzano, principalmente para a área onde ela está sendo construída. “O que estamos vendo aqui é uma transformação. Toda essa área era utilizada de forma ilegal, como o descarte irregular de lixo. O prefeito (Rodrigo Ashiuchi) conseguiu trazer um grande investimento de R$ 150 milhões que vai gerar, em um futuro próximo, até 400 empregos”, destacou Loducca.

O diretor da loja Obramax, Florent Guillo Lohan, disse que a ideia do grupo é de ter uma loja referência para o Alto Tietê, com preços competitivos e atendimento de qualidade. “Teremos até um drive-thru para o cliente que vier de carro para ser atendido com mais agilidade. A nossa ideia é que ele chegue e, em 10 minutos, saia com os materiais. Será uma loja de referência para Suzano e as cidades vizinhas. Aqui é um ótimo lugar, pois é uma região de grande potencial”, salientou.

O prefeito lembrou da geração de novos postos de trabalho e comemorou a escolha da Obramax por Suzano. “São R$ 150 milhões que vão mudar totalmente essa área com um empreendimento que vai trazer riqueza para o município. É oportunidade e comércio para Suzano. Só na obra já são dezenas e dezenas de pessoas trabalhando e, no final de junho e começo de julho, quando começarem as operações, vamos ter aproximadamente 400 pessoas atuando aqui. Isso mostra que Suzano se transformou em um grande polo de desenvolvimento no Alto Tietê”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Vagas

As contratações de funcionários para o empreendimento serão feitas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego” e a empresa dará prioridade aos moradores suzanenses. Além da geração de postos de trabalho, a Obramax possui um projeto de capacitação chamado “Academia de Profissionais”. Ele foi criado com o objetivo de oferecer cursos aos profissionais do setor de construção civil, para que eles possam aprimorar e atualizar suas técnicas de trabalho. Em cinco anos, a atividade já formou 32 mil profissionais da área no Brasil.

O prefeito colocou o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) à disposição da Obramax para uma futura parceria que possibilite a formação e aprimoramento dos profissionais. “Eles têm um grande projeto de capacitação, o que mostra que se trata de uma equipe que se preocupa também com o trabalhador da construção civil. Estamos muito contentes de tê-los em nossa cidade e de ver esse interesse deles em aperfeiçoar o trabalho dos profissionais”, finalizou Ashiuchi.

Também participaram da visita o gerente de Expansão da Obramax, André Poszai, o gerente de Marketing, Fredson Souza; o coordenador de Engenharia da empresa, Pedro Oliveira; e os colaboradores da Consul Engenharia, incluindo o representante administrativo da obra, Vinícius lago; o gerente da obra, Marcel Ruiz; e o diretor de contrato, Frederico Hupsel.