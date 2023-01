Prefeito acompanha pavimentação do trecho de prolongamento da rua Sete de Setembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou na tarde desta segunda-feira (30) as obras de pavimentação que estão sendo finalizadas na rua Sete de Setembro, em um trecho de prolongamento entre as avenidas Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e Paulista, no Jardim Monte Cristo. O chefe do Executivo também aproveitou para acompanhar o andamento das obras do futuro Hospital Federal.

As obras de pavimentação da rua Sete de Setembro devem ser concluídas na primeira semana de fevereiro, após um trabalho cuidadoso de estabilização do solo e drenagem. A partir da próxima semana, deverão ser iniciadas as etapas de implantação da rede de iluminação pública, zeladoria completa na via e em seu entorno, sinalização de trânsito vertical e horizontal, adequação de guias para garantir acessibilidade, instalação de ciclovia e pista de caminhada. Todas as intervenções nos dois sentidos da rua, que somam 1,5 quilômetro de extensão, devem ser entregues até o mês de abril, quando o novo trecho será aberto à população, totalmente remodelado. O projeto contou com investimento de cerca de R$ 2 milhões.

Já na área pavimentada da rua Sete de Setembro, situado entre as avenidas Armando Sales de Oliveira e Roberto Simonsen, passará por um processo de recapeamento. As intervenções por ali devem começar até o fim do primeiro semestre deste ano. O projeto ainda contempla, além das intervenções em 1,4 quilômetro - soma dos dois sentidos -, a reestruturação da drenagem no local e novo paisagismo. Para este projeto, serão investidos aproximadamente R$ 3 milhões

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, lembrou que a entrega da pavimentação na rua Sete de Setembro é mais uma conquista para Suzano, pelos desafios que envolveram o projeto. “Foi necessária uma troca de solo grande, que chegou a mais de três metros de profundidade. Por isso, é gratificante podermos ver essa via praticamente concluída, que vai beneficiar toda a região. Encurtamos os caminhos para quem transita do centro até os bairros do Monte Cristo, do Jardim Suzanopolis e de toda essa região. Estamos garantindo desenvolvimento para a cidade e melhorando a qualidade de vida de pedestres, ciclistas e motoristas”, frisou o secretário.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a importância de proporcionar obras que garantam transformações significativas no tráfego e na infraestrutura da cidade. “Nós entregamos projetos que mudam de fato a vida das pessoas e do município de Suzano. Estamos entregando mais uma pavimentação para a cidade, que contou com todo o trabalho de instalação de guias, sarjeta, drenagem, limpeza, iluminação, área para quem anda de bicicleta e a pé. As obras nas vias são feitas para suportarem as chuvas e garantirem mobilidade a todos. Queremos desenvolvimento em todos os cantos da cidade”, destacou o prefeito.

Hospital em construção

Depois de vistoriar a pavimentação da rua Sete de Setembro, o prefeito foi acompanhar o andamento da construção do novo Hospital Federal, juntamente com o secretário de Saúde, Pedro Ishi. No local, as autoridades foram recebidas pelos engenheiros responsáveis Carlos Eduardo Enjiogi Bizinha, da prefeitura, e Davi Emerich Lopes, da construtora Scopus. O empreendimento está com 30% dos trabalhos já concluídos, tendo praticamente finalizado a sua parte estrutural. Por lá, estão sendo iniciadas as intervenções referentes a impermeabilização da unidade.

O Hospital Federal terá 9 mil m² e poderá realizar mais de 25 mil atendimentos mensais, em seus dois pavimentos. O primeiro andar será dedicado à Urgência e Emergência e consultórios. No segundo, serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassom e tomografia computadorizada. A previsão é de que a obra seja entregue no começo de 2024.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, garantiu que o Hospital Federal será de suma importância na oferta de atendimentos no município de Suzano, que passará a contar com uma estrutura moderna, ampla e acessível. “Metade da unidade será dedicada ao atendimento adulto e a outra metade ao pronto-socorro infantil. Devemos contar com algo em torno de 35 leitos e uma equipe altamente especializada. Certamente será um salto de qualidade para a Saúde de Suzano”, destacou o secretário.

Também participaram das vistorias o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; os assessores da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (UPAE), Carol Umebayashi e Rodolfo de Matteo; o diretor de Manutenção, Ari Santos; e Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.