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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Cidades

Prefeito acompanha reforma e manutenção das praças do Cruzeiro do Sul

Intervenções incluem revitalização de pista de skate, melhorias em quadras esportivas, novos brinquedos e serviços gerais de zeladoria na Praça José da Costa Soares

16 março 2026 - 19h22Por da Reportagem Local
Prefeito esteve acompanhado de secretários, vice-prefeito e superintendente de agência Prefeito esteve acompanhado de secretários, vice-prefeito e superintendente de agência - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhou no último sábado (14/03) o andamento das obras de reforma e manutenção realizadas na Praça José da Costa Soares, localizada no bairro Cruzeiro do Sul. Conhecido popularmente como “Praça do Cruzeirinho”, o espaço público passa por uma série de intervenções que visam ampliar as opções de lazer, melhorar a infraestrutura esportiva e garantir mais segurança e conforto para os moradores da região.

Entre as principais intervenções realizadas está a revitalização da pista de skate, que receberá a troca completa do piso em concreto, a instalação de três novos acessórios esportivos, substituição do alambrado e pintura geral do espaço. A iniciativa busca oferecer melhores condições para a prática do esporte, bastante popular entre jovens e adolescentes da região.

Além disso, as quadras esportivas da praça também estão sendo reformadas. Na quadra de futsal, as equipes realizam a troca dos alambrados, instalação de um novo portão de acesso, manutenção nas muretas e pintura completa da estrutura. Já na quadra de basquete, os trabalhos incluem a substituição dos alambrados, instalação de portão de entrada, troca da tabela, reforma da estrutura da cesta e nova pintura.

As melhorias também alcançam a academia ao ar livre, que passa por manutenção e pintura das bases dos equipamentos. Em outras áreas do espaço público, os serviços contemplam reparos no piso, pintura de muretas e reforma de bancos utilizados pelos frequentadores.

Outro destaque da intervenção é a instalação de quatro novos brinquedos infantis. Entre os equipamentos previstos estão balanço, gangorra, escorregador e escada vertical. Paralelamente, as equipes também realizam poda geral das árvores e revisão completa do sistema de iluminação da praça, garantindo mais visibilidade e segurança no período noturno. Com isso, a expectativa é de que o investimento total seja de R$ 406.199,07, integralmente pela prefeitura, com previsão de entrega em 90 dias. 

O chefe do Poder Executivo esteve acompanhado do vice-prefeito Said Raful; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do secretário de Governo, Alex Santos; e do superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Suzano, José Serafim da Silva Júnior. A comitiva percorreu diferentes áreas da praça para verificar de perto o andamento dos serviços e as melhorias previstas.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, as ações fazem parte de um trabalho contínuo de zeladoria e recuperação de espaços públicos em diferentes bairros da cidade. “Estamos executando uma série de melhorias estruturais na praça para que ela possa atender melhor a população. A revitalização da pista de skate, a reforma das quadras e a instalação de novos brinquedos reforçam o compromisso da administração em cuidar dos espaços públicos e incentivar a convivência comunitária”, destacou.

Para o prefeito Pedro Ishi, acompanhar de perto o andamento das obras é fundamental para garantir que os serviços atendam às necessidades da população. “Essas intervenções são muito importantes para valorizar os bairros e oferecer espaços adequados para o lazer, o esporte e o convívio das famílias. Estamos acompanhando de perto cada etapa do trabalho para garantir que a população do Cruzeiro do Sul tenha uma praça revitalizada e preparada para receber moradores de todas as idades”, afirmou.

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