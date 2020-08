Prefeito apresenta nova escola a moradores do Nova América

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, realizaram nesta quinta-feira (13) um encontro com moradores e pais de alunos na Escola Municipal (EM) Zaira Assen Torrano, no Residencial Nova América, distrito de Palmeiras, que foi entregue em julho. Também estiveram presentes a diretora Maria Elisabete Oliveira da Silva e a supervisora Ângela Meneghini.

A reunião teve por objetivo apresentar a nova unidade aos presentes, já que no dia da entrega a população não pôde participar para que não houvesse aglomeração, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Além disso, houve uma roda de conversa entre eles, onde, inclusive, muitos puderam tirar dúvidas em relação à escola e à segurança e à infraestrutura do bairro e adjacências.

“Queremos muito essa parceria da comunidade com a escola, que acaba sendo responsável pelo desenvolvimento de todo o bairro. Já houve a reforma da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, com a implantação de mais duas salas de aula, nova iluminação na entrada do bairro, entrega de moradias e agora estamos construindo uma quadra de esportes que será aberta a todos. Por isso o apoio dos moradores é de extrema importância para fomentar a qualidade de ensino e o cuidado nas melhorias que estão ocorrendo no Residencial Nova América”, disse Ashiuchi.

Por causa da pandemia da Covid-19 as aulas continuam suspensas, mas a Escola Municipal Zaira Assen Torrano já tem 58 crianças matriculadas. “Toda esta região está sendo atendida. Também queremos disponibilizar duas salas de aulas para o G4 para que as crianças possam ter a chance de desfrutar daqui antes de irem para o G5 na escola Engenheiro Isaías Martinelli Gama”, disse o secretário.

A nova unidade, que faz parte do Programa Creche Escola, projetada pelo governo do Estado, por meio da Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE), foi entregue no dia 18 de julho, e vai contar com 30 profissionais. O local tem espaço multiuso, refeitório, ambientes administrativos, berçário com fraldário e área para alimentação e lactário.