Prefeito apresenta Suzano ao Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão

O prefeito Rodrigo Ashiuchi fez uma apresentação sobre a cidade de Suzano e a região do Alto Tietê ao Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão e a representantes dos países da América Latina e Caribe. As informações foram passadas aos membros do governo japonês nesta quarta-feira (2), em Tóquio.

Entre os dados destacados estão eventos, escolas e práticas esportivas no município que têm ligação com a cultura japonesa. Também foram divulgadas informações gerais a respeito de Suzano, como a área territorial de 207 quilômetros quadrados, a população estimada em 300 mil habitantes e a irmandade com cidade nipônica de Komatsu.

Segundo o chefe do Executivo, a expectativa é de atrair novas empresas para o município. “Falei um pouco sobre nossa história, nossa ligação com o Japão e nossas tradições. Apresentei em números o quanto estamos crescendo e o quanto estamos aptos a receber novas empresas. Estou confiante de que enxergam Suzano como um possível destino para investimentos”, concluiu.

A reunião foi a segunda agenda da jornada no Japão do prefeito suzanense, que ainda deverá participar de cursos e palestras e de encontros com autoridades locais e empresários. A missão oficial termina em 9 de outubro (quarta-feira).