Prefeito Ashiuchi recebe equipe japonesa que participará de campeonato de futsal em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a delegação da equipe japonesa de futsal universitário do Tokai Shoyo, da cidade de Shizuoka, na manhã desta terça-feira (21). O grupo, formado por sete jogadores entre 16 e 18 anos, pelo técnico brasileiro Oscar Mazikina e pelo diretor técnico Kubota Yuki, disputará o 4º Torneio Internacional de Futsal, que será realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro) neste sábado (25/03), contando ainda com participação das equipes de Suzano e Guararema.

Na ocasião, o chefe do Executivo esteve acompanhado do vereador Artur Takayama, dos membros da comissão organizadora do evento, Roberto Kajiwara e Daniel Tabuchi, do assessor Robson Shimuta, e do apoiador do torneio e presidente da rede de materiais de construção Nicom, Hiroshi Shimuta, para recepcionar a equipe que disputará o campeonato local.

Durante o encontro, as partes falaram da estrutura local, da tradição do município nos esportes e da relação de Suzano com a cultura japonesa, ilustrada por meio da irmandade com a cidade de Komatsu. Ao final da visita, os esportistas receberam camisas do Suzano Vôlei como presente de boas vindas à cidade.

O campeonato será disputado ao longo da manhã deste sábado na quadra do ginásio municipal, com entrada gratuita. Às 9h30, Suzano e Tokai Shoyo abrem a competição. Na sequência, às 10h20, os donos da casa enfrentam a equipe de Guararema no segundo jogo. Por fim, às 11h10, japoneses e guararemenses fecham o torneio com a última partida. O time campeão será aquele que somar mais vitórias.

Takayama relatou que está prestigiando a equipe, que vem treinando em Suzano nos últimos dias. “O Tokai Shoyo, que é treinado pelo meu amigo Oscar, já participou de outros campeonatos na cidade, então eles já conhecem a tradição local. Ficamos muito felizes em recebê-los”, pontuou.

Ashiuchi comenta que a integração entre estudos e esporte é vital para o desenvolvimento dos cidadãos, sendo uma verdadeira inspiração para Suzano. “Nossa cidade tem uma forte conexão com a cultura japonesa, que, por sua vez, privilegia muito a educação e a disciplina, algo nítido com essa equipe universitária que, mais uma vez, disputará partidas nas nossas quadras. Às três equipes participantes, desejo muita sorte e competência no torneio”, constatou.