Prefeito assina ordem de serviço para regularização fundiária na Vila Barros e no Jardim Belém

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado estadual André do Prado, assinou nesta sexta-feira (18) a ordem de serviço para início do processo da regularização fundiária nos bairros Vila Barros e Jardim Belém, por meio do programa Cidade Legal.

O ato foi acompanhado pelo secretário de Estado de Habitação, Flávio Amary, e pela secretária-executiva do Cidade Legal, Daniela Altavista, durante o 63º Congresso Estadual de Municípios, realizado em Campos do Jordão.

Com a assinatura, o governo estadual vai dar início à elaboração de memoriais justificativos e descritivos do registro imobiliário, assim como à realização do cadastro social, coleta de documentações das famílias, levantamento topográfico, criação do projeto urbanístico e regularização.