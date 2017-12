Prefeito confirma uniformes, materiais e reformas em escolas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), confirmou na manhã de sexta-feira (8) a distribuição do material escolar e dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino, além de outras ações na área da Educação do município. O anúncio foi feito durante a Conferência Municipal de Educação, realizada na Escola Municipal Antonio Marques Figueira, na região central. O evento foi realizado com a participação de profissionais das redes pública e particular de ensino, além de membros da sociedade civil organizada, com o objetivo de discutir as estratégias utilizadas nas 20 metas do Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015.



Ashiuchi relembrou as dificuldades enfrentadas durante o período de transição e no primeiro trimestre do ano, mas mencionou algumas das novas ações da administração municipal para 2018. “Sabemos dos esforços e das dificuldades do passado, mas não podemos apenas nos lamentar pela situação em que encontramos nossa Educação. Em janeiro, daremos início ao programa de reforma das escolas municipais. Também já destinamos para o Orçamento do ano que vem a compra do material escolar e dos uniformes para nossos alunos, o que tem sido nossa principal preocupação. Também daremos andamento à evolução funcional de todos os nossos profissionais”, afirmou o prefeito.



O plano de evolução funcional é realizado a cada dois anos, onde cursos de qualificação de profissionais da Educação são convertidos em pontos em uma escala. Após a conclusão de um determinado número de pontos, o servidor municipal – contratado por concurso público – terá direito a uma evolução em seu plano de carreira.



Quanto às reformas, o projeto envolve melhorias em 34 unidades escolares, que podem ir desde nova pintura a intervenções de reparos em portas e telhados.



Em discurso, o secretário municipal de Educação, Nazih Youssef Franciss, contou dos desafios e do trabalho realizado pela pasta durante o ano de 2017, definindo como importante o momento que vive o município. Franciss falou de algumas conquistas de Suzano no Plano Municipal de Educação, como o acolhimento de crianças de até 3 anos e a adesão de 100% daquelas com idade entre 4 e 5 anos na escola.